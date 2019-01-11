TVB「2018最低收視五部劇集」出爐　高成本劇集收視未必似如期

早前公布TVB的「2018年十大收視最高劇集」名單中，毫無懸念由熱爆亞洲的內地劇《延禧攻略》以平均總收視31.4點奪冠，至於收穫不少口碑的《跳躍生命線》和《宮心計2深宮計》就分別以平均總收視29.3點以及28.6點排名第二和第三。一如以往，排行榜出爐一定有人歡喜有人愁，到底哪五部劇成為全年最低收視劇集呢？

第五名

由袁偉豪及唐詩詠主演的《棟仁的時光》本身題材相當新穎，袁偉豪要偷取人的時間來換取生命，但劇本冇張力、唔吸引成為其中最大的致命傷，劇中最大的懸念竟然在頭兩集穿橋，大大減少追看性。

第二集就穿橋，好難再睇落去！(劇照)

第四名

中港合拍網絡劇《再創世紀》雖然有郭晉安、楊怡和周勵淇等好戲之人坐陣，又打著的經典港劇《創世紀》續集的名號製作，但劇情老土毫無新意，只顧食老本成為最大死因！

好演技都救唔返收視！(劇照)

第三名

又一中港合拍網絡劇《無間道》是根據香港電影《無間道》電影故事系列的後續，更找來羅嘉良、羅仲謙、劉松仁等主演，但劇集雖然投入大量人力物力，但劇本欠缺創新，一味只顧叫演員「Chok」，實在令人大失所望。而且整部劇「大陸味」甚濃，難以吸引香港觀眾追看！

劇本欠缺創新！(劇照)

第二名

《天命》自首播以來，平均收視從未有接觸過23點的位置，完全不符合預期。這部《天命》由陳展鵬和譚俊彥，李施嬅、唐詩詠和姚子羚三位女主角，最後全劇平均收21.74點，成為了全年第二低收視的劇集！雖然劇情以創新手法用一集淨講一日發生的事來做主打, 但其實取巧，皆因每集都跳幾次講回前幾次的事，令連續性大減，更睇到人頭暈！

譚俊彥第一部TVB劇集就仆直！(劇照)

第一名

由王晶擔任監製的中港合拍劇《冒險王衛斯理》三季的平均收視只有16點，成為2018年度最低收視劇集！雖然倪匡的科幻小說陪着不少人成長，小說中的主角衛斯理更是港人的集體回憶，但王晶找來余文樂飾演衛斯理以及內地演員胡然飾演仙氣十足的完美女主角，被指還原度低及格格不入！

王晶的作品又一次...(劇照)

出動埋華哥都冇用！(劇照)

不難發現，五名低收視劇集中竟然有三部都是中港合拍劇，這正正反映香港觀眾未能完成接受「唔鹹唔淡」的合拍劇。原本合拍劇的初衷是開發內地市場，提升劇集質素，但數據反映高成本製作未必能製作出同樣高水準的劇集，反而TVB可以更集中炮製以及支持更多貼地的本土小品劇！