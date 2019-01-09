隱世搞Gag高手蔡瀾新年微博發功　「神回覆」網友笑到肚痛

被譽為「香港四大才子」之一的著名食家蔡瀾近年除了會以個人名義，推介食肆外，亦會為內地電視節目擔任嘉賓。而每年蔡瀾都有個習慣，就是趁新年期間，在微博舉行為期一個月的對外開放評論，在這個過程中關注他的人會提出各種各樣的問題，由他做出回答。當中他風趣的「神回覆」，令不少網友笑到肚痛，引起熱議！

蔡瀾在微博留言指：「新年快到，按照慣例，從今天開始，打開評論與各位聊天，為期一個月，歡迎各位評論。」吸引不少網友紛紛留言，雖然有些網友的問題比較無聊，但經過蔡瀾的回覆，整件事就變得相當搞笑。網友更稱蔡瀾是隱藏的搞笑高手，言語雖然簡單，但句句精闢，回覆令人佩服，例如有網友問：「蔡生，當您覺得生活特別苦特別乏味的時候該怎麼辦?」，他就稱：「吃糖。」簡單二字盡顯趣味！

估唔到蔡瀾都可以咁搞笑！（微博照片）

已經吸引超過5千幾個留言！（微博截圖）

簡單數字，足以令大家開懷大笑！（微博截圖）

點撃下圖搞笑回覆逐張睇！

+ 18 + 17 + 16

現年78歲的蔡瀾與粉絲的互動除了搞笑，當中亦有不少哲理令人深思。但最令人意想不到的是有網友講到黃子華棟篤笑《金盆𠺘口》中有提到黃霑對自己的關注，問蔡瀾喜不喜歡他的棟篤笑，蔡瀾回覆指喜歡！子華神的語言藝術深得港人歡心，連蔡瀾都不例外！而蔡瀾亦透露有意將所有留言結集成一本書，不知道是否真的會出呢？

【黃子華棟篤笑】講稿隱藏娛圈密碼 哥哥麟伯互鬥引發大撕裂？

蔡瀾原來都係子華神fans！（微博截圖）