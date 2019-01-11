【初戀那件小事】爆賴冠霖做男一睇緊劇本　女主角疑係新杉菜沈月

隨著韓國男團組合Wanna One已經解散，11位成員亦開始展開其個人演藝事業，其中台灣成員賴冠霖就鎖定內地市場，決定在內地大展鴻圖，日前更親自宣佈已開通微博同兩岸三地粉絲互動，短短幾日時間就獲得超過130萬人追蹤，魅力果真沒法檔。

另外，進軍內地的賴冠霖近日被爆出極有可能出演，改編自泰國電影《初戀那件小事》的內地版的同名電視劇，挑戰泰國男星馬力歐莫瑞爾的學長地位，引來網上唔少熱議，同時亦不禁令人覺得他果真資源滿滿，要在內地娛樂圈站穩一席位相信指日可待。

賴冠霖一開通微博就有超過130萬人追蹤。（網上圖片）

馬力歐莫瑞爾因為《初戀那件小事》在亞洲大紅。（網上圖片）

事實上，去年內地方面已經瘋傳將會拍電視劇版的《初戀那件小事》，但一直只是傳聞無得到確實。但今年內地方面開通了《初戀那件小事》的官方微博，相信翻拍事件是千真萬確，未播已經令人相當期待。據指，該劇會在深圳拍攝為期90日，目前官方亦宣布男女主角已經定了人選，其他角色均未確定。

而正好近日爆出該劇集男主角就是賴冠霖，皆因有網友指出他早日現身北京某公司，在其公司開會讀劇本：「一下午都在公司開會讀劇本，還想着給我們送下午茶，也太貼心了吧。」從曝光的照片來看，他好認真地看手上的文件，而且桌子上有兩本書其中一本寫著《演員藝術的技巧》，說明他好用心學習這一方面的技巧，實行要做一位好演員。唔少網友得知這個消息都相當高興，期待賴冠霖的處男作「真心覺得很不錯」﹑「期待的呀」…一定會支持。

賴冠霖好認真地睇緊文件。（網上圖片）

賴冠霖好有心送零食給工作人員。（網上圖片）

對於女主角的人選網上猜測應該就是《致我們單純的小美好》沈月，皆因該劇的總編劇就是《小美好》的作者趙乾乾，而女主角設定青春甜美沈月相當適合，有指將會在本月28日開機拍攝，未播引來討論。

沈月疑是女主角。（網上圖片）