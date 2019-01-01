【Wanna One解散】賴冠霖進軍中國市場　尹智聖最快上半年當兵？

韓國限定男團Wanna One昨天（12月31日）完成合約，11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖，正式返回各自的所屬公司。昨天組合在《2018 MBC歌謠大祭典》完場時，在舞台上圍成一圈互相擁抱，睇到Wannable（Wanna One粉絲）非常心酸。

Wanna One解散後的第一天，韓國傳媒就率先報導，其中4位成員黃旼炫、尹智聖、河成雲和賴冠霖的未來去向。大哥尹智聖就預定率先於今年2月，以個人歌手身份出道。其公司MMO娛樂亦已確定消息，指尹智聖目標在2月中發行新專輯。不過講到今年已滿韓國年齡29歲的尹智聖，粉絲最擔心必然是當兵問題。韓國傳媒就提及他可能最快4月，最遲今年上半年內入伍，但公司則發聲明指暫時未有準確的入伍日子。而本來有所屬組合HOTSHOT的河成雲，有消息指他亦會於2月帶個人專輯回歸。可是下午所屬公司Star Crew已表示，河成雲未有任何Solo計劃，暫時先以休息為主，但6月大機會合流組合回歸。

賴冠霖確定往中國發展，同時兼顧韓國歌手活動。（網上圖片）

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而原本屬於NU'EST的黃旼炫，亦確定回歸組合，繼續5人活動。1月1日，官方就公開曾在小分組NU'EST W演唱會上播放的VCR影片，其中可見有人把一支單獨的小黃花，放到原本已有4朵花的花瓶內，寓意黃旼炫即將合流，令粉絲非常期待！講到在中國內地吸金力超強的台灣成員賴冠霖，當然睇準內地市場，準備1月中出發到中國，以演員身份開展全新活動。除此之外，賴冠霖亦同時兼顧韓國活動，或者可能與柳善皓組新男團。朴志訓的個人粉絲俱樂部今天也正式開始營運，未知是否也為Solo活動作準備呢？

今天朴志訓在個人粉絲俱樂部上傳照片，希望粉絲能夠支持他。（網上圖片）