【大帥哥】監製徐正康分析點解有膠劇　「太例牌冇心思咪膠囉」

「網友話無綫拍緊膠劇！你點睇？」



為何要問《大帥哥》監製徐正康這個問題？首先要了解拍劇只是他的副業，他正職是製作部助理總監（戲劇製作），主要職責是提升整體劇集質素，簡單來說，監製要開拍新劇，先要過他這一關，徐正康會為新劇開拍前「把脈」，劇本需要什麼元素？演員配搭？如何有最大成本效益等。



徐正康有留意網民的意見，當然認識謬劇這名詞，他說：「我會同啲監製、編審、編劇分享，點解人哋會話我哋呢部係膠劇呢？你哋有冇檢討下？係佈景呀、畫面定係演員carry唔到個角色？定係劇情太例牌？」

徐正康表示開拍前和劇組同張衞健磨合了很久，希望這套劇不是他的個人表演，而是每位演員都有得發揮的劇集。

正視網民反應



徐監製應該對膠劇的認識不淺，更懂得根治方法：「膠即係好似「啤」出嚟咁，冷冰冰，觀眾完全冇feeling，劇集膠唔膠嘅定義，就係你將啲戲劇元素展現得唔好，咪變咗膠囉，劇情太例牌咪膠囉，點解劇情描述我哋唔花多啲心思呢？譬如你寫感情綫，網友實話係啦，一定三角戀，就算你真係用三角戀，你係要令觀眾覺得估唔到咁出現，咁咪唔膠囉。」

港視當年對無綫進行挖角，拍了不少劇集，時至今日亦對無綫有所衝擊。

一切因為港視



徐正康很想改變觀眾對無綫劇的觀感，除了因為網民討論區的意見，亦因為王維基：「自己有個心結，王維基年代，唔知點解我哋呢到過去嘅人，就突然被高高捧起，留喺TVB嘅就係無用嘅，我唸大家都感到當時嘅氣氛，我覺得唔係好公平，我覺得無綫都有好認真又出色嘅台前幕後，當時揾我返嚟，責任大咗，亦想我幫手提拔啲新嘅監製。」

《男親女愛》是徐正康監製作品之一，成功令黃子華去到事業第一個高峰。

慣性收視不是絶對



無綫慣性收視優勢持續，就連網絡亦雄霸，單看Google每年熱搜，無綫劇集名字佔了一半或以上，就知入屋程度有增無減，作為高層大可坐視不理，但徐正康知道不單止網民，就連員工感受都很重要「以前聽到無綫嚟拍劇，真係斟埋茶俾你㗎，而家？你唔好阻到佢揾食呀，快啲拍完呀，時代唔同咗喇，觀眾選擇太多，唔一定睇你㗎；除咗觀眾，員工一樣要有滿足感，如果我哋出嚟嘅作品，收視好，社會效應強，員工自然會興奮啲，包恬我自己都係會更積極去做，成間公司會向好啲。」