【大帥哥．專訪】張衛健用《大帥哥》救港：香港開心指數愈來愈低

《大帥哥》即將大結局，由上年隆重其事到跌入倉底，再在不被看好的情況下卻有熱烈反應，無可否認，張衛健的叫座好依然在。多年未在香港拍劇，他不只一次說過，自己當年突然出走，心裡覺得欠了香港人一部劇，所以今次回來不計酬勞，哪怕拍足六個月，都依然要回來跟大家見面。

為咗了結一個心願，張衛健選擇重回香港拍劇。（黃國立攝）

王晶曾經講過一句說話，「最有天份嘅電影演員係周星馳，最有天份嘅電視演員係張衛健」，而張衛健沒有直接回應這句說話，卻不否認上天給予自己的天份，他說：「上帝畀咗一個才能我，去演戲喜，或者創作喜劇，而真正喜劇唔係就咁搵一個人就做到嘅。我唔否定上天畀咗我呢個才能，除咗香港，我總去咗內地，重新適認用國語度喜劇，係好難，但經過好多時間，我做到咗。除咗我自己事業，如果我可以令觀眾減少壓力，呢啲就係獎賞。」

張衛健有喜劇細胞相信大家都會認同。（黃國立攝）

願望是還香港人一部廣東話劇集，再了結這個心願後，張衛健也說下一次再拍廣東話劇也不知是何時何月，可能是今年，也有可能Never again。不過，他的願望並不只一個，他表示：「年頭弟弟過咗身，我為佢辦身後事。當晚係做追思彌撒，我帶住一個好迷惘、不知所措、好亂嘅心情入教堂，然後見到一位朋友行埋嚟同我握手，面帶微笑同我講：『我叫做乜乜乜，我係今晚將會為Herny做追思彌撒讀經嘅義工，你哋放心今晚將會一切順利進行，希望你哋唔好太過傷心。』我嘅感覺就係原來係可以喺個funeral（喪禮）度笑嘅，而呢種笑係一股好強嘅力量，透過佢簡單嘅說辭同埋握手，傳送咗一股力量去我身體形成一個暖流，呢度力好勁，好勢利，好warm。過咗呢件事之後我諗返，我可唔可以做到佢呢個角色，我同佢三識唔七都可以咁幫我，咁我同第二個三唔識七，我好似佢咁做，對方會有咩感覺呢？我估計對方應該同我當日一樣，有一股好暖嘅感覺，咁係咪幾好呢？」

張衛健出生後便受洗，作為一個天主教徒，下一個目標是做追思彌撒讀經嘅義工。（黃國立攝）

一個演藝人，張衛健亦承認自己會有所計算，會自己心想，拍一個湖南衛視的節目可能幾千萬人睇，做一個BIG4紅館四面台演唱會可能有萬二人，如果在教堂做？幾百人？如果用這段時間做一些更多人看到的事會否更有意義？不過，張衛健用了德蘭修女的一句金句解釋：「好多人未必有能力做大事，但係好多人都可以用大愛做無數嘅小事。」這件事背後的連鎖效應你估不到，於是決定去做吧。

密切留意張衛健專訪part 2。

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