林志玲赤腳為內地網紅伴舞　網民狠批自貶身價

台灣女星林志玲（Chiling）高顏值高學歷，更有「台灣第一名模」之稱。早前她獲邀參加內地一個跨年演唱會，在內地抖音網紅劉宇寧獻唱時，Chiling為對方彈琴伴奏，期間還跳出來伴舞。身穿白色連身裙的她仙氣十足，但就有網友質疑Chiling為何要自貶身價，為一個網紅伴舞。

林志玲在內地跨年演唱會上演出，展現精湛琴技。（微博圖片）

Chiling在舞台上為劉宇寧伴奏《說散就散》，展現精湛琴技，歌曲到中後段時，她還帶來一段現代舞演出，Chiling打赤腳翩翩起舞，場面十分唯美，她的演出更備受讚賞，無論是琴藝還是舞技都無可挑剔，但相比起劉宇寧，Chiling的資歷和知名度都高得多，因而被指兩人的合作不太恰當，甚至還有網友嘲笑她「混得這麼慘了」。

Chiling打赤腳為劉宇寧伴舞，被指自貶身價。（微博圖片）

不過對於網民的評價，Chiling似乎完全不介意，還在微博發文表示：「谢谢宇宁，期待更多属于你的作品喔。」亦有網友認為Chiling高EQ，完全沒有明星架子，而且相當敬業。

Chiling懶理網民評論，還在微博公開發文表示對今次的合作很開心。（微博圖片）

除了劉宇寧之外，Chiling當晚也有為草蜢伴舞，身穿紅色熱褲的她在台上與一班女Dancers齊齊伴舞。無論是快歌還是慢歌，她都一樣拿捏自如，舞技大獲好評！

Chiling依然Keep得好好！（微博圖片）