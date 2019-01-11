楊冪新劇《九州斛珠夫人》即將開機　傳昔日緋聞情人加盟演男一

楊冪去年12月，宣佈跟劉愷威離婚後，很快已告別情傷，投入新的工作之中，在新劇《九州斛珠夫人》擔當女主角，而男主角人選一直成謎，近日卻傳出男一是10年前跟楊冪合作《仙劍奇俠傳3》，並傳過地下情的胡歌，網民對二人合作拍劇，表現得相當期待，甚至腦補二人現時各自單身，可以有進一步發展。

楊冪跟劉愷威離婚後，隨即投入工作，接拍新劇《九州斛珠夫人》。（視覺中國）

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楊冪跟劉愷威結束4年多的婚姻後，旋即展開新生活，重新投入拍劇的工作，而她離婚後首齣劇集《九州斛珠夫人》，固然由楊冪擔當女主角海市，而男主角人選一直未有公佈，近日網上流傳男一的演員，竟然是跟楊冪在2009年合作過《仙劍奇俠傳3》的胡歌，該劇不但讓楊冪為人熟悉，二人更傳出發展了3年地下情，現時二人均是單身，除了期待演出外，不少網民也希望二人能再續前緣。

楊冪新劇男主角，傳出是昔年的緋聞情人胡歌。（視覺中國）

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《九州斛珠夫人》是根據作家蕭如瑟的同名小說改編而成，比起楊冪前作《三生三世十里桃花》及《扶搖》，也是一部大IP作品，故事講述九州大陸上的大徵王朝，面對著內憂外患，朝政紛亂，女主角海市陷入帝旭、方諸之間，在動盪的大時代，發展出一段三角關係。

胡歌跟楊冪於2009年合作過劇集《仙劍奇俠傳3》，二人更傳出發展3年地下情。（網上圖片）

不過也有網民質疑二人合作的真確性，皆因楊冪正在拍攝電影《刺殺小說家》，要同時間拍劇看來較為艱難，而胡歌也在演出舞台劇《如夢之夢》，但拍劇亦非一朝一夕之事，二人各自完成手頭工作，再開始拍攝《九州斛珠夫人》也未嘗不可，無論如何，二人的合作肯定能成為2019年的內地劇焦點。

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