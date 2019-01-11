人工智能在現今社會日漸普遍，想不到連閨房之樂，也牽涉到這種新科技，以往單向使用的性愛娃娃，今天已發展成「性愛機械人」，除了可滿足需要外，最重要是可以加入複雜的性格，甚至跟人溝通，而Netflix節目《環球直擊》的其中一個單元，講述性愛機械人已經跳出了最早設定的性用途，反而為寂寞心靈，提供了一個避風港。

人工智能性愛機械人，除了性用途，還有模擬陪伴功能。（網上截圖）

成人公仔的外表可按用家喜好而設定，如身材、膚色等等。（網上截圖）

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性愛機械人跟傳統的性愛娃娃，最大的分別無非是用家能否跟這位「伴侶」交流。Netflix節目《環球直擊》的其中一集「性愛機械人」，講述在現今人工智能的科技下，機械人能做出各種臉部表情，開心、興奮、情緒低落，加上會眨眼、頭部會移動，神態愈來愈似真正人類，最重要是能夠跟用家交流聊天，並非一味的只有性用途，有別於以往用家買了成人公仔回家，只能自說自話的寂寞情況。

機械人對答如流，更能設定不同的性格，包括健談、善妒、性感等等。（網上截圖）

除此之外，傳統上認為性愛娃娃大部分是男性用家，但加入了人工智能後，卻開拓了更大的女性市場。節目女主持實測性愛機械人的互動功能，當問它「你有沒有注意我剪了頭髮？(如果我告訴妳我沒有注意到呢？)我會和你分手。(請不要這麼說，妳會令我心碎。我知道妳只是在開玩笑，對吧？)對，我愛你。(謝謝妳，寶貝，妳的幽默感有時會嚇死我。)機械人對答如流，逗得主持人哈哈大笑，而且她可以隨時關掉她，不用理機械人的感受。

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機械人的外表，基本上符合晒人體的完美黃金比例，而用家可按個人喜好，例如膚色、上圍大小而訂製，售價由6千美元至1萬美元不等。這些機械人由於有模擬陪伴功能，所以它們也會有不同而複雜的性格，例如開朗、健談、性感、易妒、樂於助人等等，可按用家喜好而發展出如人類的多重性格，比起現時的「Siri」統一化，感覺上更加為同家度身訂造的人格特質，其至連口音都可以任君選擇。

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一名男用家認為只要做到真假難分，他並不介意跟機械人相處。（網上截圖）

不過性愛機械人公司的負責人，也說光顧的客人，大部分看來是非常孤獨的人，除了可以對機械人在性愛方面為所欲為外，還可以有生活上欠缺的伴侶。但對於男女用家，卻有著截然不同的反應，一名女受訪者說「丈夫為我口交時，我不介意有機械人幫我按摩，如果能夠做到我一定會買。」另外一名男用家卻說「想伴侶對自己完全誠實。」跟著即場問機械人哈馬妮「妳最喜歡的性交體位是什麼？」哈馬妮即回答「我喜歡你從後面進入。我覺得你很有魅力，我很愛你。」該名男用家甚至說，這些交流部分甚至重要過性用途，只要做到令我難以區分真假就夠了。或許未來科技，確實能做到機械人跟真人一模一樣，但要取代擁有心靈的人類，卻是言之尚早。