【3日2夜】朱千雪預告兩年後先真正復出：大家唔好忘記我！

朱千雪（Tracy）在有份主持的《3日2夜》中獲得平均14.8點收視成績，最高一集更有15.6點之多，證明了香港觀眾們對她的喜愛有多深。不過在過去的兩年，參與的劇集或節目拍攝卻寥寥可數，只有客串《踩過界》的「戴天恩」以及主持《3日2夜》。到底朱千雪何年何月才會回歸幕前拍劇呢，就連她本人也回答不上。朱千雪：「我都想知吖。」

朱千雪續説：「我而家時間安排哂畀學業，所以一有假期，所以復活期或者暑假，我都會同公司（TVB）商量下。舊年暑假就拍咗旅遊特輯，今年暑假就會同公司傾下有冇節目比我拍。（農曆新年呢？）公司好好嘅，佢哋農曆新年都會放假，所以新年就可以唞下。」

朱千雪同湯洛雯主持嘅《3日2夜》真係好好睇。（資料圖片）

有留意Tracy的都知道，近年她潛心修讀法律。問到她的畢業日子，她回答說：「我而家讀緊PCLL（法學專業證書），都仲有一段時間，所以2019年都仲喺學業中。（預計仲要讀幾耐？）我諗一年幾。（最遲年幾之後可以見返你？）如果大家仲想見我嘅話，咁就有而家到2020年都唔好忘記我啦。」Tracy更一臉認真的叫大家多些追蹤她的社交群組動態，以及多些找她出席活動。「如果唔係，過後我想搵嘢拍，都冇人搵我拍㗎啦。」