【最美的時光】吳尊八卦父母戀愛事　吳爸爸談及吳媽媽離世痛哭

「汶萊王子」吳尊最近帶爸爸參加內地情感類真人騷《最美的時光》，繼上集父子二人返回舊屋大談吳媽媽的往日時光之後，在最新一集中他們就玩穿越返回學生時代尋找當年的足跡。沒想到在這個時候吳爸爸親揭當年吳媽媽離世後的心情不禁流下男兒淚，搞到在旁聆聽的吳尊都忍不住落淚。得知爸爸一路走來如此辛苦，吳尊亦親寫一封信給爸爸訴說心中情，望下輩子仍成為他們的兒子好好照顧二人。

上一集父子二人返回舊屋找到吳媽媽畫照，不禁令人大嘆吳媽媽好似外國女子。（網上圖片）

回到當年的中學地方，吳尊同吳爸爸都十分感觸。事實上他們父子二人在同一間中學畢業的，身穿校服的他們回到學校尋找昔日時光，當見到吳媽媽的學生照時，吳尊就開始八卦起來大問他們的戀愛事：「積媽媽會去看你打球嗎？偶爾會，她也是很害羞的不敢去看的，偶爾遠遠地看就是不敢看又想看那種。」言談中十分怕羞。

父子見到媽媽學生時代照片。（網上圖片）

吳媽媽當年好清秀。（網上圖片）

在這個父母相識的地方，吳尊亦鼓起勇氣大膽問吳爸爸當年吳媽媽離世之後是如何度過的，吳爸爸此時亦親揭當年媽媽的一翻說話，搞到吳尊當場痛哭：「晚上要吃那種鎮定丸，在想病怎麼會在她身上發生，她姐妹全部都是很健康的，都沒有這種癌症幾個兄弟姐妹，怎麼她本身一個會有這種很想不通。不過她很堅強的，她對她這種病她說不要給孩子知道我得了這個病，反正給他知道都沒有用的，讓他們擔心是沒有需要，我們去慢慢地看看醫療怎麼去治療，是這樣她就是很堅強，從來沒有表現過很悲傷甚麼，不會。」事後爸爸亦在鏡頭前流下男兒淚。

事實上，吳尊過去都好少在節目前真情流露，39歲的他今次是他人生第二次哭而已，對上一次是媽媽離世，可想而知多年後再次面對媽媽這個話題，他仍然走不出陰霾仍然痛心。

吳尊當場流下男兒淚。（網上圖片）

吳爸爸亦當場流淚。（網上圖片）

已為人父的他亦明白身為家長的困難，相當心痛吳爸爸當年獨自承受的痛苦，所以他親寫一封信感謝吳爸爸，同時望吳爸爸不必再為他們擔心，希望下一輩子家人要健健康康生活：「我每一次想她的時候都會拿她照片出來看，然後眼淚就不停地流下來，直到有一天我突然覺得，她看到我們這麼難受她一定會更難受，所以從那個時候開始我就答應天上的媽媽，我只會為開心而流眼淚。你從來不會給我們壓力，還願意犠牲自己和常常為我們著想。我覺得是時候改變不讓你再為我們擔心，如果還有下輩子，我希望媽媽可以健康地和我們一起活到老，讓我們好好地孝順你們兩，讓我們不要再等到失去了才懂得珍惜。」

吳尊望下輩子可以好好孝順父母。（網上圖片）