【最美的時光】吳尊返舊屋首見媽媽畫照　阿姨大爆吳爸爸情史

過去因為吳尊外形亮眼，而不時被讚是遺傳了爸爸的良好基因，甚少提及媽媽的一切。就在父子二人首次參加內地真人騷節目《最美的時光》最新一集中，終於大方分享了媽媽的事積，更曝光了媽媽的舊照以及她的愛情故事，搞到吳爸爸十分怕羞。原來唔講唔知吳媽媽煮得一手好菜，令吳尊亦不禁自嘲的確遺傳了爸媽的良好基因，一個是運動健將一個下廚了得，影響了他許多呀！

吳尊同爸爸在節目上不斷找回舊有時光。（網上圖片）

在最新一集中，吳尊帶同吳爸爸去到舊時的住宅尋找回憶，就在二人整理舊物的時候，吳尊突然找到一幅畫是他從來未見過的，一問之下原來是吳爸爸同吳媽媽年輕時去英國旅行所畫的，畫中吳媽媽美麗大方氣質出眾，連吳爸爸都大讚：「媽媽就有點像外國女孩子」高鼻子大眼睛是傳統的美女。

吳尊媽媽好似外國人。（網上圖片）

吳尊都話遺傳了父母的良好基因。（網上圖片）

最令人驚喜的是吳尊還邀請了好友同吳媽媽的姐妹到家中作客，想通過阿姨的口中更了解父母親的故事。眾所周知吳爸爸同吳媽媽是初戀，他們大概十多歲就在學校認識，更被同學認定是金童玉女添阿姨說道：「那時候戀愛的時候真的是好像金童玉女這樣子，其實你媽媽不只是你爸爸追哦，還有其他的男同學追哦！大家都認定你媽媽是他的，別的男孩子就不要再追了，可以說是私定終身。」聽到吳爸爸都好怕羞啊！其實他們一畢業之後就結婚，一生只愛一個人十分浪漫。

吳尊找來媽媽的好姐妹大爆料。（網上圖片）

吳爸爸十分怕羞。（網上圖片）

阿姨還大爆吳尊自小就是肥肥白白的，絕對是媽媽養得好：「媽媽真的是一個很溫柔很賢妻良母型的，她很少說拒絕你的，心腸很軟的。」難怪吳爸爸一生只愛她一個，絕對是有原因的。而聽完父母親的故事吳尊都十分感觸：「我覺得做我媽媽兒子其實我覺得很驕傲，我覺得我媽媽的事情，讓我懂得怎麼樣珍惜一樣東西。」唔少網友大讚他們一家人是高顏值之外，還大讚他們的家庭教育做得非常好。

吳尊擺返兒時時的姿勢影相。（網上圖片）