【皇后的品格】閔宥拉顛覆小三霸氣形象　屢被虐打被封最慘小三

由張娜拉﹑崔振赫﹑申成祿等人主演的SBS韓劇《皇后的品格》大受歡迎，超狗血的劇情同人物設定創造不少話題，劇集收視更跑贏由宋慧喬﹑朴寶劍主演的tvN韓劇《男朋友》相當厲害。其中，飾演小三的閔宥拉（李伊利雅飾）最令人想看下去，皆因她同過去劇集出現的小三命運非常不同，皆因過去大部分小三聲勢奪人只會欺負他人，但在該劇中李伊利雅雖則仍然是風光亮麗，但就一直屢受被折磨，甚至於連下人都可以打她可以話是「史上最慘小三」，同時亦令觀眾大呼過癮，不講還以為她得罪編劇添。

李伊利雅飾演的閔宥拉，一開始令人睇得牙癢癢。（網上圖片）

李伊利雅飾演皇帝李赫（申成祿飾）的情婦，同時又是皇室的首席秘書，她的權力可以話非常大。一開始她靠手段誘惑皇帝的確成功，令李赫愛上她甚至於信任她。可是她一直得不到皇太后姜恩蘭（申恩慶飾）的信任，令皇太后處處針對她，即使對方知道她是皇帝的小三亦完全不給面子，更多次在皇帝同下人面前打她。就好似有一次因為她安排的宴會失當搞到李赫受傷，而身為皇太后的姜恩蘭就當然大發雷霆，趁機會掌摑她令她在皇帝面前顏面盡失。

皇太后姜恩蘭十分憎恨閔宥拉。（網上圖片）

受盡皇太后折磨的她，屢獲皇帝拯救。（網上圖片）

除了皇太后掌摑她之外，連下人都可以對打她，就好似皇室警護員的千優彬（崔振赫），因為閔宥拉一直不相信他對皇帝是真心，一次的遇見她就霸氣十分同千優彬講，表示絕對不會放過他，這一翻說話搞到他相當嬲而一氣之下掐她條頸以表從來冇驚過，令到閔宥拉十分之怒。另外，身為雅麗公主的奶媽徐江熙（尹素怡飾）亦對她不客氣，因為一次她對雅麗公主態度不好，令公主十分不快，此時徐江熙就為了公主而向她大打出手，令閔宥拉當場嚇呆氣勢盡失，完全沒有小三的霸氣。

雅麗公主的奶媽徐江熙亦對閔宥拉不客氣。（網上圖片）

閔宥拉好激氣。（網上圖片）

雖然閔宥拉是李赫最愛的女人，但當他知道閔宥拉背叛他之後，「最愛」二字已經消失，他對她更施以殘酷的刑罰，將她火燒之後拯救她在她的傷口中不施以鎮痛劑一直折磨她，要令她生不如死。這一幕幕她被凌虐得十分可憐，不講還以為她是真宮夫人添，被網友封為「最慘小三」。

李赫之後更要殺她添。（網上圖片）