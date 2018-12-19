《皇后的品格》申成祿腳趾骨折　工作人員投訴連拍30小時叫救命

正在熱播的SBS韓劇《皇后的品格》，講述飾演音樂劇演員的張娜拉嫁到皇室後，出現一輪權力鬥爭的事件。當中亦夾雜皇上捉姦在床等情節，所以話題性十足，近日收視更節節上升，已超越由宋慧喬和朴寶劍主演的tvN韓劇《男朋友》。不過劇集拍攝似乎不太順利，繼男主角崔振赫後，另一男主演申成祿亦在拍攝中受傷，預計會影響到進度。

早在《皇后的品格》播出前，崔振赫就已因被木劍刺傷眼部上方，令粉絲非常擔心。他到醫院接受縫針後，隔天貼上膠布如常出席新劇記者會，被大讚非常敬業。可是今天 （19日）再有演員在拍攝期間受傷的消息傳出，指飾演皇上的申成祿在昨天拍攝中，不幸造成腳趾骨折，而且有做手術的必要性。所屬公司也發聲明指，申成祿預計今天會進行手術，雖然之後需要觀察一段時間，但可能明天便要重返拍攝現場。由於申成祿在劇集中佔大量戲份，所以拍攝進度極大機會受影響。申成祿受傷的消息傳出後，粉絲固然擔心，可是對於接二連三的意外，大眾都質疑《皇后的品格》劇組忽略了最重要的安全。

早前崔振赫（左）才因拍攝而受傷，今次又到申成祿（右）腳趾骨折，更要開刀做手術。（網上圖片）

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同一時間就有工作人員到首爾僱傭勞動廳，遞交有關「SBS《皇后的品格》共同告發人名單」的申告。當中提到自11月起，劇組因趕追度，工作人員被迫連續工作10天。有時候拍攝於上午5時半結束後，隨即6時半再開工。最嚴重一次，甚至從凌晨4時半開始拍攝後，直踩至隔天早上10時，足足工作了29半小時又30分鐘，令工作人員不滿。不過對於指控，SBS就表示所謂近30小時的工作時間，包括了由首爾出發到拍攝地井邑的交通時間，實際上只是工作了21小時38分鐘。回應更講到工作人員都有得到充分的休息時間，以及各4萬韓元（約280港元）的出差費。不過演員受傷事實擺在眼前，解釋當然未被大眾接受。希望接下來的拍攝，會以演員和工作人員的健康為大前題下進行。

《皇后的品格》工作人員列出11月的工作時間，每天都最少要工作17小時。（網上圖片）