【勁歌金曲2018】田蕊妮獲「傑出表現獎」金獎：希望出年再上嚟

由TVB舉辦的《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》今晚（12日）隆重舉行，「傑出表現獎」金、銀、銅獎分別由田蕊妮、譚嘉儀及石詠莉奪得。阿田得獎一刻亦非常驚喜，她在台上表示：「我真係好surprise，好開心，我覺得我表現係唔傑出，我應該更加努力，首先好多謝投票觀眾同歌迷，我嘅宣傳同事好傑出，好多謝佢地，佢地好辛苦，多謝舒文同林若寧，我會更加努力，希望出年再上嚟。」

田蕊妮首次奪得《勁歌金曲頒獎典禮》獎項，她在得獎一刻都大感驚喜！（電視截圖）

阿田當年因為參加歌唱比賽入行，但之後主力向戲劇方面發展，直至去年加盟星娛樂，推出個人專輯再戰樂壇，並推出歌曲《兩口子》，她更首次親自執導歌曲MV。今次是她事隔四年再度登上大型音樂頒獎禮舞台，也是她首次奪得《勁歌金曲頒獎典禮》獎項。

阿田即場演繹歌曲《兩口子》，恭喜阿田！（電視截圖）

而「最佳舞台演繹歌曲金獎」邀請到王祖藍及John Laudon頒獎，由鍾舒漫憑着《開心節》奪得。這首歌出自王雙駿及陳詠謙的手筆，靈感來自一套卡通電影《魔髮精靈》（Trolls），曲風歡快活潑，Sherman透過這首歌教大家「開心舞」，希望以歡樂影響大家，跟着節奏不由自主地舞動。

鍾舒漫獲頒「最佳舞台演繹歌曲金獎」，即場獻唱場面熱鬧。（電視截圖）