【蓋世豪俠】7位專業演員劇播人不在　深宵煲劇唔只睇周星馳　

無綫深宵時段重播周星馳的《蓋世豪俠》，除了星爺的無厘頭搞笑手法，讓人笑到現腹肌外，其實劇中還有7位演員相繼離世，兩位女主角羅慧娟、藍潔瑛紅顏薄命，分別患上胰臟癌病逝及家中暴斃，而其他演員包括曾守明、王敏明、李顯明、關海山、鮑方等，均是「劇播人不在」，令網民相當感歎，

深夜重溫《蓋世豪俠》，其實唔只睇周星馳。（網上截圖）

羅慧娟

劇中女主角羅慧娟，飾演段飛的紅顏知己阿珠，二人由鬥氣冤家至互生情愫，而劇外更是假戲真做，發展了3年地下情。娟妹一生坎坷，跟星爺分手後，經歷過失聰、負資產、抑鬱，在2008年跟新加坡籍商人劉志敏結婚而淡出幕前，於兩年後患上胰臟癌，於2012年不敵癌魔離世。

羅慧娟跟星爺拍劇撻著，曾發展3年地下情。（網上截圖）

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藍潔瑛

藍潔瑛在劇中飾演雪雁，本是古艷陽義女，後改邪歸正。藍潔瑛曾有「靚絕五台山」美名，最為人熟悉是《大時代》飾演玲姐，及《西遊記之月光寶盒》的春三十娘，經歷過多段戀情仍未能開花結果，近年被指精神異常，於2018年於家中暴斃，終年55歲。

靚絕五台山的藍潔瑛，劇中慘死，戲外於去年暴斃家中。（網上截圖）

曾守明

劇中飾演三師兄阿彬，因知悉段玉樓秘密被殺。曾守明是無綫金牌綠葉，最為人熟悉是星爺電影《國產凌凌漆》的湖南仔，2014年因心臟問題接受手術，體重暴跌至150磅，2017年於廣州登台期間暈倒，送院搶救1小時後離世，終於58歲。

曾守明飾演三師兄，在無綫多齣劇集演出的綠葉王。（網上截圖）

王敏明

劇中飾演趙虹的王敏明，在80年代是無綫舞蹈員，曾在多位著名歌手的MV演出，包括有張國榮的《Monica》及譚詠麟的《愛情陷阱》，其後轉為拍攝劇集，最為人熟悉有《神劍魔刀》及《烏金血劍》，1993年息影移民至美國奧蘭多，2009年證實患上淋巴癌，2015年復發離世，享年49歲。

王敏明在80年代是無綫舞蹈員，其後轉型拍劇。（網上截圖）

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李顯明

劇中飾演段飛好友阿華，最終被趙虹所殺。李顯明早於7、80年代於無綫劇集登場，由於外型瘦削，多演吸毒者角色，於1994年患癌離世。

李顯明飾演段飛好友阿華。（網上截圖）

關海山

劇中飾演穹蒼派前掌門董傲天，跟古艷陽決戰，使用「極樂神功」透支而亡。關海山是資演藝人及粵劇老倌，拍攝過多部電影及電視劇，2001年拍攝劇集《公私戀事多》中風息影，2006年病逝，享年80歲。

關海山飾演穹蒼派前掌門董傲天。（網上截圖）

鮑方

劇中飾演極樂老人，教授段飛「不死極樂神功」。鮑方是藝人鮑起靜之父，是資深演員及導演，演出作品超過100部，執導電影30多部，2006年因肺功能衰退病逝，享年83歲。