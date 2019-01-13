《Running Man》李光洙認愛後最怕成員追問　全昭旻自爆是媒人？

早前《Running Man》PD曾在Instagram上傳，8位主持人劉在錫（劉在石）、池錫辰、金鐘國（金鍾國）、Haha、宋智孝、李光洙、全昭旻和梁世燦開記者會的照片。當時李光洙坐正中央，一看就知正在為與李善彬認愛一事，召開實質為成員批鬥會的假記者會。

新一集《Running Man》今天播出，由於今集是2019年第一個錄影，所以主持人一開場就迫李光洙坐正中央位置，開始嚴刑迫供。就在一陣沈默，眾人正等待主角開口時，Haha就率先代答：「沒有錯，是交往中。」引來一陣起哄。而劉在錫則擔任主持，請李光洙分享現時的感受。不過李光洙當然沒有回應戀情，他反而回答：「最擔心是星期一（錄影日）甚麼辦呢？」明顯更害怕成員的追問。當然眾人亦與李光洙預想一樣不斷提問，未回答是否正在交往，又問有多愛對方，再被問100天紀念日做了甚麼，激到他大叫：「每次一人發問！」場面搞笑。

《Running Man》開場眾人沈默，等待李光洙開口回應戀情。（影片截圖）

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全昭旻自爆自己是兩人的媒人，表現得非常自豪。（影片截圖）

李光洙在成員的窮追猛打下，激動到面都紅哂。雖則《Running Man》是李光洙和李善彬結緣的開始，可是原來兩人的媒人是主持之一的全昭旻。她在節目上講到：「我就是兩人愛情喜鵲橋！電話號碼是我…」自爆牽紅線成功。節目中擔任浪子的李光洙封盤，可是大家竟然開始擔心角色後繼無人。《Running Man》成員有喜事，當然大家都開心。雖然一直在記者會上使主角難堪，成員們最後也一同祝福兩人能夠長久下去。

李光洙被問到面到紅哂，與節目中浪子的形象不同。（影片截圖）

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《Running Man》李光洙被迫供影片：