【Running Man】首開記者會　李光洙被成員逼供講李善彬戀情？

《Running Man》李光洙在上年除夕，突然認愛年紀相差9年的韓國女演員李善彬，正式宣布封盤。閃光彈一放，震驚粉絲外，當然《Running Man》主持人劉在錫（劉在石）、池錫辰、金鐘國（金鍾國）、Haha、宋智孝、全昭旻和梁世燦等人，比大眾更為驚訝。

早在2016年，李善彬參與《Running Man》錄影時，已多次表白自己的理想型是李光洙。沒想到就在2018年的最後一天，兩人公開認愛，承認已交往5個月，得到大量粉絲和網民的祝福。昨天（1日）《Running Man》其中一位導演，就在Instagram上載了一張《Running Man》成員開記者會的照片。照片可見李光洙坐在正中位置，由大哥劉在錫和池錫辰傍住，桌上亦有三支咪對準主角的他。而旁邊的Haha、宋智孝和梁世燦則把視線，集中在李光洙身上，相信眾人正在為李光洙和李善彬戀愛一事召開「記者會」。

《Running Man》為了李光洙和李善彬的戀情而開記者會？（網上圖片）

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而導演更在Instagram寫上「這星期大件事」，又加上「#歷代級」、「#記者會」、「#死守直播」和「#一人是勝者」的標籤，預告本星期播出的《Running Man》將會非常精彩。《Running Man》成員關係向來親密如家人，雖然各人私下非常祝福李光洙的戀情，可是節目上吐槽的功力，絕對值得期待。預計李光洙會受不住成員攻勢，自爆大量有關戀情的秘密，粉絲想知道記者會的內容，記得緊貼星期日節目的直播了。

李光洙和李善彬的戀情自公開後，獲得大量粉絲的祝福。（網上圖片）