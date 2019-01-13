Marvel隊長貝兒娜森與未婚夫六年情玩完　去年11月已現暗湧

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當Marvel迷等緊3月先上映的《Marvel 隊長》時，飾演女主角的貝兒娜森 (Brie Larson) 就驚爆與拍拖六年的未婚夫Alex Greenwald分手！根據外媒 People 報導，於2016年訂婚的兩人最近決定和平分開，但有關消息未獲當事人證實。

Alex Greenwald 被視為跟得男友，去年還陪伴貝兒娜森出席《復仇者聯盟4：無限之戰》的首映。(Getty Images)

這宗消息一出令不少人大跌眼鏡，因為從兩人的互動中完全看不出任何預兆。Alex Greenwald 被視為跟得男友，去年還陪伴貝兒娜森出席《復仇者聯盟4：無限之戰》的首映，《Marvel 隊長》殺青時Alex都有去片場祝賀。Alex亦不時在個人ig上載貝兒娜森操刀的靚相。

Alex現身片場撐Brie Larson殺青。(Alex Greenwald Instagram)

有眼利粉絲即時翻查貝兒娜森 ig，發現貝兒娜森最後一次同Alex合影已經是去年11月，猜測兩人感情可能在那時現暗湧。至於Brie Larson這幾天就密密出show見朋友，心情都好像不錯，不知道分手傳聞會否不攻自破。

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