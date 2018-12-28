【Marvel隊長】祖狄羅神秘身份揭曉！與貝兒娜森握手劇照暗藏玄機

《Marvel隊長》（《Captain Marvel》），這部由Marvel工作室推出的超級英雄電影，預計將在2019年3月正式登上大銀幕，而在最新公開的電影劇照裡，貝兒娜森 （Brie Larson）以及合作的影星：祖狄羅（Jude Law）再度為本片其中一個最大謎團加入更多討論空間，那就是：祖狄羅所飾演的角色到底是誰？是好人還是反派？他到底有什麼企圖？

祖狄羅（左）飾演的「Starforce」指揮官為《Marvel隊長》片中的關鍵角色。（劇照）

貝兒娜森所飾演的「Marvel隊長」（Captain Marvel）在本片之前，都未曾在Marvel電影宇宙（MCU）中登場過，這讓她的故事線以及許多參與在其中的角色充滿了未知數，粉絲們目前也只能試圖從各種漫畫原作中推敲端倪。

歸功於目前已公開的幾部《Marvel隊長》預告片、多次的訪談內容，以及劇組、演員們所透露的資訊，觀眾們對於Marvel隊長已經有了一定程度的了解。

目前為止，我們所知道的──

首先最重要的一件事，貝兒娜森曾經表示過《Marvel隊長》並不會是個傳統風格的英雄起源故事，因為Marvel隊長──Carol Danvers在電影的開頭就已經是「Kree」星際軍事單位「Starforce」的成員。

由「Marvel隊長」Carol Danvers率領的Kree星際軍事單位「Starforce」。（劇照）

第二，本片背景設定在90年代，而故事將圍繞在與變形外星種族「Skrulls」的戰爭上。觀眾們已經知道Carol Danvers原本是一位人類戰機飛行員，經歷一場意外卻意外獲得宇宙能量，並因此繼承了Kree的力量，這也讓她必須去尋找自己過去的記憶。

在今年九月由Entertainment Weekly釋出的《Marvel隊長》劇照中，可看到一身綠色皮膚的Skrulls。（EW）

但最重要的是，我們都知道「她」將會成為Marvel電影宇宙至今最強大的存在，而她也將會與祖狄羅所飾演的神祕角色並肩作戰……然而，祖狄羅的「這位角色」身分至今依舊成謎。

最新《Marvel隊長》劇照，祖狄羅與貝兒娜森的互動表示？

在一張由外媒雜誌EMPIRE公開的《Marvel隊長》全新劇照中，貝兒娜森以及祖狄羅的角色以強而有力又熟悉彼此的方式握手，這也為這兩位角色之間的關係增添了更多臆測空間！

外媒EMPIRE釋出的《Marvel隊長》最新劇照再度成為粉絲熱議話題。（EMPIRE）

片中的Carol Danvers及這位真實身分尚未公布的Kree戰士，在這張劇照內的劇情當下絕對是合作關係，這也讓許多粉絲都認為祖狄羅所飾演的角色為Walter Lawson博士，也就是Carol Danvers的導師：Mar-Vell。然而，祖狄羅至今沒有證實也沒有否定自己所飾演的角色就是Mar-Vell，只稍微暗示了這位角色是個忠心的Kree勇士兼指揮官。

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祖狄羅所飾演的角色至今仍然充滿謎團，而預告片中許多一閃而逝的回憶片段，也讓不少粉絲們開始認為他飾演的角色可能根本就不是Mar-Vell，而是Mar-Vell最強大的死敵：Yon-Rogg。

祖狄羅於《Marvel隊長》飾演的角色身份成謎。（網上圖片）

Yon-Rogg是另一位Kree勇士，也在許多漫畫篇章中擔任反派角色，如果祖狄羅飾演的真的是這位角色，那這也可能可以解釋Marvel隊長少數的弱點之一：她的記憶！然而，目前我們可能必須要等到電影正式上映之後，才能得知一切的謎底了；而在日前公布的《Marvel隊長》Funko Pop公仔商品情報中，廠商甚至還將祖狄羅的角色直接定名為「Star Commander」。

祖狄羅的角色直接被定名為「Star Commander」（Funko Pop）

雖然這次公開的劇照本身並沒有透露太多劇情資訊，但依然為觀眾加強了這兩位角色之間的情感。然而，讓不少粉絲好奇的是，Marvel也許可能為了隱藏祖狄羅角色實為秘密反派的真相，而故意誤導粉絲的臆測。

《Marvel隊長》將於2019年3月6日在香港上映。

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