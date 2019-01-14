【一個因去跳舞】36歲黃智雯做韓國練習生　面試受挫：冇人望過我

黃智雯為拍攝綜藝節目《一個因去跳舞》，到韓國數星期挑戰出道做女團，更加有別於一般拍旅遊節目住酒店，改而貼地和工作人員一同住山上民宿，體驗韓國練習生的生活。去韓國第六日之後，第一個任務就要去韓國大型經紀公司SM娛樂、FNC娛樂和Jellyfish娛樂面試。

在一眾TVB藝人當中，黃智雯在跳舞方面算是數一數二，在香港演藝學院舞蹈及戲劇系畢業，可說是曾受過專業訓練，加上早在2007年參選香港小姐入行，有豐當的演出經驗，所以相信有助於今次去韓國參加面試做練習生。可惜在第一集中，黃智雯就已經慘食閉門羮面試被拒。

黃智雯去了SMTOWN參加公開面試。（網上截圖）

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黃智雯先去了培訓出少女時代、EXO、東方神起的韓國三大娛樂公司之一的SM娛樂，位於三成洞的SMTOWN參加面試，也讓鮮為人知的面試花絮公開。在面試時，SM娛樂的工作人員會用一部小型的DV去拍下每位應試者的短片，而每人也只有30秒去進行面試。

黃智雯指在面試中，理事一眼也沒有看過她的表演。（網上截圖）

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當中最令黃智雯深刻的要數在FTISLAND、CNBLUE、AOA、劉在石所屬的FNC娛樂的面試，因為36歲的黃智雯身邊的應試者就只有13歲。在回憶起整個面試時就表示：「理事冇望過我一眼。」加上工作人員都沒有用任何相機去拍攝留記錄，感覺就好似自己跳給自己看一樣。最後更指平常在香港有很多視線，但在面試時因為無有人關心而在事後訪問中高叫：「佢冇J我！」

黃智雯在Jellyfish面試後被指不適合做練習生。（網上截圖）

Jellyfish娛樂的柳然旭總監指黃智雯很難成為他們的練習生。（網上截圖）

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最後黃智雯去到VIXX、gu9udan所在的Jellyfish娛樂面試，不但跳舞、更清唱《終身美麗》。在Jellyfish中專門打造藝人的柳然旭總監在看畢黃智雯的面試後，就表示Mandy基本上表現算是合格，在跳舞、唱歌和演技方面都很好，是一位出色的藝人。但因為基礎不好，想達到韓國的水平，就算現在開始訓練也至少要2-3年才可以做到，所以很難成為他們的練習生。

黃智雯在韓國大公司中失敗後也沒關係，因為TVB會一直為你打開大門的啊！（網上截圖）