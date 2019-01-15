【反黑】續集劇本改足一年　導演宋本中：搞得太大都唔係咁好

為咗《反黑2》，宋本中去年頻頻與陳小春、陳國坤等人開會，至於期眾期待嘅張耀揚會否參與呢，導演繼續大賣關子。

網劇《反黑》前年播出時好評如潮，連Netflix都即時入手上架，導演宋本中當時亦食住個勢宣布開拍第二季，亦透露喺Netflix協助下，將會有荷里活演員加盟。之不過，講足一年，續集至於仍然未有動靜，唔少劇迷都話等到頸都長晒，到底第二季進度如何呢？導演宋本中接受訪問《香港01》訪問時，不禁表示：「搞得太大都唔係咁好，因為依家要面向國際，故事上改動較多。」雖然宋本中表現有啲愁，不過佢亦同時宣布「劇本終於搞掂」，並已開始準備前期拍攝工作，他更以「漸入佳境」形容目前的進度。

張建聲上月手執第二季劇本拍照時，其實導演宋本中仲喺水深火熱咁改緊劇本。

《反黑》第一季共30集，拍攝約為3個月左右，但由於續集全面升級，所以預計有60集、400多組。「因為動作戲份多咗，尤其有幾場會拍得好大型，所以成件事唔同晒。」宋本中指出，續集將與第一季一樣，主力於香港取景，但亦有計劃飛到英國或歐洲拍攝。「因為今次有外國演員參與，佢哋嘅條款比較多掣肘，係可能會有少少影響，但我有信心可以令續者更精彩。」至於主角陳小春、陳國坤、李璨琛等人的檔期，導演笑言雖然略有隱憂，但目前都在掌握之中，所以並不算太擔心，又保證《反黑2》絕對係值得期待。

小羽陳雅婷本身一粒廣東話都唔識，但為怕《反黑》已使出死背。劇集佢飾演體貼女友，再加佢不時都流露出一般pure味，甫出場瞬即獲一眾劇迷和網民所喜愛，更秒殺一眾宅男，成為新一代女神。

另外，上集飾演體貼女友嘅小羽陳雅婷，於劇集播出後，大受網友歡迎，宋本中亦預告今次會加強佢嘅戲份。「佢嘅伏線都係為咗幫小春，所以會有大嘢發生。」至於，飾演反派飾演到入血嘅烏鴉張耀揚，會否借《反黑2》重出江湖呢? 宋本中雖然話有少少棘手，但最後都不忘補充：「會盡力滿足觀眾」並暗示已經努力「度期」。