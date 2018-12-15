【反黑】第二季幾時有？　招積一張相宣佈開拍：有無掛住我？

《反黑》真係少有嘅港劇，有故事性、又有電影感、演員陣容又勁，難怪網友都好期望開拍第二季。（劇照）

《反黑》在2017年於各大平台正式首播，同時每日更新一集，重點是Youtube也能免費觀看完整版本，播出期間就迅即掀起一陣《反黑》熱潮。故事以1980年代皇家香港警察為背景，講述有組織罪案及三合會調查科（OCTB）執行反黑時遭遇案件開始，同時亦描述了香港黑社會發展歷史，以及香港黑社會與當時政治部的關係。

張建聲飾演嘅「招積」好搭鏡，好多人喺街見到佢都係直接叫「招積」。（劇照）

《反黑》在網路上爆紅之餘，同時也造就了「神爺」、「虎哥」、「雷嬌」、「玻璃」、「招積」等角色的興起。及後劇集更受到國際影視平台Netflix的欣賞而購入，成為香港史上首部登陸Netflix的香港兼粵語劇集。去年劇集完結之時，已經有消息指《反黑》即將拍攝第二季，不過劇本仍至演出名單就一直未有消息。很多人都以上續拍第二季是「只聞樓梯響，不見人下來」，所幸今日「招積」（張建聲）在Instagram上張貼出《反黑》（第二季）的第1-10集劇本，亦意味著《反黑》（第二季）開拍在即，真讓人十分期待。

等到頸都長，終於有《反黑》（第二季）劇本啦，唔通準備開拍？（IG圖片）

《反黑》劇照：