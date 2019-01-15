許志安晨早中環拍廣告　吸引OL圍影講早晨

將會在2019年舉行演唱會的許志安，每日抽空健身，保持最fit狀態。他日前天濛光開始為品牌進行廣告拍攝，穿插中環大街小巷，每到之前都被市民舉機拍攝，安仔說:「未試過咁早係中環，見到大家都互相講早晨，人都醒神啲！」

安仔婚後依然有型有款！

由於攝影師要求在中環以街拍形式取景，為避開上班族人潮，還提早到現場等天光，安仔說:「當日朝早6點已經整好頭妝，到中環藝穗會附近街道等天亮影相，可能近排有做運動，前一晚又早瞓，加上同事買的奶茶提神，咁早自己狀態都唔錯。」

為避開人潮，團隊一早出動！

安仔清晨現身中環，不少途人路過時都驚訝天濛光見到明星，到8時多轉到德輔道中電車站拍攝，人潮愈來愈多，無論是路上的上班族、抑或在巴士上的乘客，紛紛向安仔熱情地打招呼及自拍。

安仔今年將會舉行演唱會！

回顧2018年，安仔感恩唱了兩首自己很喜歡的作品，包括《Remember Me》以及《教我這麼愛下去》，2019年安仔為演唱會繼續Keep fit 外，會在演唱會前出三首新歌，更會是他繼「18安士」後再一個音樂上新嘗試，安仔更希望用音樂推動正面快樂的訊息給香港，2019讓大家更多歡樂。