GFRIEND新歌《Sunrise》20小時破400萬點撃　歌詞堅持保留全韓文

韓國人氣女團GFRIEND昨天（14日）推出第二隻正規專輯《Time for us》，並帶著主打歌《Sunrise》回歸。適逢16日即將是組合成軍4周年的日子，是次回歸對成員和Buddy（GFRIEND粉絲）來說都意義重大。昨天6位成員Sowon、Yerin、Eunha、Yuju、SinB和Umji亦有出席新碟記者會，公開新歌舞台。

GFRIEND新歌MV公開後，短短20小時內已在YouTube突破400萬點撃，成績可說是相當不俗。而音源方面，《Sunrise》更成功衝上Soribada和Bugs榜一位，期待之後能保持其好成績。昨天6位成員穿上白色打歌服出席記者會，除了率先公開新歌舞台外，亦有講到關於是次專輯製作的特別之處。提到GFRIEND，相信不少粉絲都會聯想到「刀群舞」，反而忽略了歌曲的歌詞。成員們特別提到《Sunrise》在沒有加入英文和潮語的情況下，歌詞採用全韓文製作。

除了「刀群舞」外，GFRIEND希望全韓文的歌曲也成為她們的特色之一。（網上圖片）

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早在一電台訪問中，隊長Sowon就曾提及過，比起在歌曲加入英文等外來語言，更希望GFRIEND的歌曲盡量用韓文寫歌，亦希望能夠成為組合的特色之一。通過保留全韓文歌詞，除了能夠令海外Buddy感受到更「韓國」本土的味道外，韓國國內的粉絲亦較容易接受。《Sunrise》一曲以「太陽」比喻成仍未浮現的愛人，描述複雜的少女心情。相信通過韓文歌詞，粉絲更能直接地感受到GFRIEND想向聽眾傳遞的訊息。

是次《Sunrise》編舞中，包括大量與太陽有關的動作。（網上圖片）