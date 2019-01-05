【金唱片2019】Wanna One奪男團獎唔齊腳　最佳女團GFRIEND扮木偶

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》音源部門頒獎禮今日（5/1）隆重舉行，而唱片部門頒獎禮則將於明天舉行。去年不少男女組合，不論在海外和韓國國內都獲得非常好的音樂成績，競爭可說是非常激烈。而最佳男女團今年則由Wanna One和GFRIEND奪得，可是Wanna One竟不齊人出席？

今天是Wanna One自12月31日解散後，首次出席公開場合。不過走紅地毯時，唯獨河成雲一人缺席，組合10缺1，相信Wannable（Wanna One粉絲）都沒想到，解散後的第一個行程就有成員缺席。Wanna One獲頒「最佳男團」時，依然未見河成雲的身影，粉絲或多或少會有些失望。成員們講感受時，裴珍映第一句就對現場粉絲說：「很久不見！」可見11位成員都非常想念年半來一直支持的粉絲。

Wanna One未有齊人現身，未知河成雲是否有其他個人行程在身呢？（影片截圖）

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而「最佳女團」則由GFRIEND獲得，隊長Sowon首先向大會和公司致謝。而早前休息了一段時間的Yuju，則作為代表向支持了組合4年的粉絲，傳達感謝的心。Eunha也把握時間，宣傳即將於本月推出的新歌，表示2019年會更加努力。其後GFRIEND化身木偶公仔，就像在音樂盒上跳舞上一樣。講到GFRIEND當然少不了招牌的刀群舞，而6位成員亦準備了《Time For The Moon Night》的全新編舞，為粉絲帶來驚喜。

GFRIEND 6位成員化身木偶公仔，大展刀群舞。（影片截圖）