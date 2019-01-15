【首爾歌謠大賞】TWICE、IZ*ONE凍到震　主持Choim泳衣搶鏡登熱搜

《第28屆首爾歌謠大賞》於今天（15日）舉行，正式開始前，一眾偶像組合TWICE、Red Velvet、GFRIEND、IZ*ONE等就率先現身紅地毯與傳媒朋友見面。今天韓國溫度只有體感溫度負8度，一眾女星無懼寒冬，背心短裙上陣，非常養眼。不過其中女主持Choim（한초임），竟穿上極似肉色泳衣的透明長裙現身，有搶鏡之嫌。

今天紅地毯的視線固然在一眾偶像歌手上，其中IZ*ONE全員一同穿上白色長裙，就像11位待嫁的少女一樣，高貴得來又不失少女味。Red Velvet 5人則穿上黑白短裙大曬美腿，剛剪短髮的Wendy更顯成熟味。而昨天剛推出新歌的GFRIEND亦有到場，以全黑色服裝現身。不過由於韓國天氣寒冷，加上紅地毯在室外舉行，衣著單薄的女星都抵受不住寒風。雖然需要一直保持微笑，可是TWICE Sana和Red Velvet Irene等人都不時擺出難受的表情。

Red Velevt出場時，剛好遇上一陣寒風，吹到Irene變樣。（網上圖片）

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Choim以破格造型現身紅地毯，成功登上韓國熱搜榜第一位。（網上圖片）

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不過講到最搶鏡，必定要提擔任女主持的Choim。她除了穿上透視背心長裙出席外，內裡只穿了極似泳衣的肉色三角褲，可說是非常大膽。秒殺記者不少菲林同時，亦瞬間成為網上熱話。由於Choim在韓國知名度不高，不少網民立即展開肉搜，發現女團CAMILA出身的她一向衣著大膽，更多次與隊友表演性感舞蹈。可是Choim過火的衣著當然備受批評，除了過份刻意搶鏡有搏版面之嫌外，不少人斥責她沒有尊重頒獎禮的場合。現時Choim已成功登上Naver熱搜第一位，看來策略非常成功。

相比之下密實登場的男團偶像，感覺被一眾女星搶鏡成功。（網上圖片）