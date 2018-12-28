【KBS歌謠大祝祭】王嘉爾紅地毯搞笑　BTS防彈少年團預告個人舞台

韓國三大電視台之一的大型K-Pop盛事《KBS歌謠大祝祭2018》，將於今晚正式舉行。今年的出席名單也相當吸引，BTS防彈少年團、EXO、Wanna One、TWICE和Red Velvet等人氣偶像都受邀外，更準備了多個精彩的合作舞台。而正式開始前，歌手們首先現身紅地毯，與粉絲見面亦簡單預告了晚上的表演內容，K-Pop粉絲想必不能錯過！

今年的《歌謠大祝祭》請來BTS防彈少年團、EXO燦烈和TWICE多賢擔任主持，其中兩位男偶像已是連續第二年被選成為主持。已進入寒冬的韓國，今天體感溫度低過攝氏負11度，所以紅地毯移師到室內進行。為了配合主題，多組藝人都穿上黑白色衣服盛裝出。GOT7 Mark雖然因腳傷未能一同參與，不過似乎未有影響成員的心情。其中Jackson王嘉爾更台上不停搞氣氛，即場模仿主持人Mc叮咚的標誌動作，而對方也非常配合，為他在台上撒紙碎。Jackson也在台上用中文和英文，向世界各地的觀眾問好。除了祝粉絲新年快樂外，他更希望2019年大家都身體健康和順利，請粉絲期待GOT7來年的新作品。

GOT7 Mark因傷缺席，今晚六缺一現身。（影片截圖）

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可是紅地毯到後半部分，因要趕及直播，所以幾乎以快轉形式進行。前半部每組藝人都有訪問環節，亦透露不少合作舞台的內容。可是後半部分，不少組合如AOA和宇宙少女，就連拿咪自我介紹的時間也沒有，情況尷尬。而Red Velvet、Wanna One、EXO、TWICE和BTS防彈少年團等都只是簡易透露了特別舞台的內容。其中30日即將是V的成員，於是主持人就問到有關生日的問題。V就回答：「感謝世界各地的A.R.M.Y（BTS粉絲）給予的信息和禮物，我會努力成為一顆天上的星星。」而講到組合的舞台，J-Hope就形容會是突顯個人魅力的表演，請粉絲多多期待！

BTS防彈少年團今晚將帶來，七人七色的個人舞台！（影片截圖）