MYRTUS 8面膜含類固醇衞生署籲停用　楊怡滕麗名仲有男星都敷過

衛生署昨日（14/1）呼籲市民請勿購買及使用一款名為「MYRTUS 8 MASK」的面膜，政府化驗所的檢驗結果顯示，該款面膜含有屬於《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥、類固醇物質之一的「氟輕鬆」，不當或過量使用會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等，只能憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。而衞生署仍在繼續調查事件。

其實好多藝人都有用過或者為這款面膜宣傳，點擊下圖睇睇有邊幾位藝人：

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曾在網上推薦 滕麗名：而家梗係唔用

曾經推介網民使用「MYRTUS 8 MASK」的滕麗名便在一段短片中大讚過這款面膜：「夠貼、夠薄，敷上面唔會似拍鬼片咁嚇親人，美白、護膚、收細毛孔嘅功用，好多Artist都試過，我梗係試下得唔得啦，我試過，真係得嘅。」

問用後有否不良反應？滕麗名接受《香港01》訪問時便說：「咁又冇喎！（而家仲用緊？）咁女士用護膚品永遠唔會用死一隻嘅。（即係仲會用？）而家知道咗係咁梗係唔用啦！」提到面膜是代理商送還是自費購買，她坦言：「佢哋送畀我用嘅。」

滕麗名曾經讚過該面膜夠貼、夠薄，但知道含「氟輕鬆」後不會再使用。（資料圖片）

代理是圈中人？ 莊思敏：唔係啦

而莊思敏亦曾經在網上推介過該款面膜，她接受《香港01》訪問時說：「我用嘅時候冇問題呀，之後我停用咗一陣都冇出現問題喎。我同代理溝通過，佢哋就懷疑有假貨流出咗，我平時係直接同佢哋買所以保證正貨。」她又指自己平時亦有用這個牌子的護膚產品，一開始是代理送贈試用，後來覺得好用便自費購買。

談到好多包括TVB藝員的演藝名人都有使用，問是否圈中人做代理，拜託各方好友幫忙推介？莊思敏答謂：「唔係啦！」

莊思敏認為含「氟輕鬆」的面膜是假貨。（資料圖片）

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符曉薇用完即敏感 變「白裏透紅」

陳柏宇太太符曉薇昨日玩Instagram直播時，亦分享了衛生署勸市民停用「MYRTUS 8 MASK」新聞，更稱自己當初以為面膜令她皮膚白裏透紅，片段中的陳柏宇聞言即說：「你話你白裏透紅時，我已經話你敏感，唔好咁白痴啦，你第二日都堅持要敷。」符曉薇又話當時敏感到搽幾多粉都補唔返。

另外，衞生署除了呼籲停用產品外，亦建議市民如有懷疑或用後感到不適，應尋求醫護人員的意見，更可於辦公時間內，將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1856室衞生署藥物辦公室銷毀。

根據法例，非法售賣或管有第1部毒藥均屬刑事罪行，均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。