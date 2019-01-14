MYRTUS 8 MASK面膜含類固醇　衞生署籲停用　不當使用可致圓臉

衞生署今日（14日）呼籲，市民不要購買或使用一款名為「MYRTUS 8 MASK」的面膜，政府化驗所的檢驗結果顯示，該款面膜屬類固醇物質的「氟輕鬆」，只可憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。不當或過量使用類固醇會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。已購買上述產品的市民應停止使用，並可於辦公時間內，將有關產品交予位於灣仔胡忠大廈的衞生署藥物辦公室銷毀。衞生署仍在繼續調查。

衞生署發現銅鑼灣有兩間零售店鋪售賣一款名為「MYRTUS 8 MASK」的面膜，從該兩間店鋪取得產品樣本作化驗，結果顯示，該款面膜產品樣本含有「氟輕鬆」，屬於《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。「氟輕鬆」屬類固醇物質，含「氟輕鬆」的產品只可憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。

衞生署續指，不當或過量使用類固醇，會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。根據條例，非法售賣或管有第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。

衞生署呼籲市民應停用，如有懷疑或用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1856室衞生署藥物辦公室銷毀。