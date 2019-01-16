「登堂入室歌唱比賽」指定唱廣東歌　意外吸引到內地人參加

張家誠、林慕德與周啟生，三代音樂人再加上業餘作曲家兼監製李煥明博士（Wendy Lee），將一起擔任由「紅人堂體育及娛樂集團」籌辦的首屆「登堂入室歌唱比賽」大會評判，為樂壇發掘生力軍。

今次大會宗旨力撐廣東歌，指定參加者以廣東歌參賽，推動一個屬於香港地道文化的歌唱比賽，初賽反應熱烈，獲得約300人參加，當中選出10女6男一共16位精英參加總決賽。

翁燦燐（右）致送紀念狀與音樂人張家誠（左）。

紅人堂體育及娛樂集團行政總裁翁燦燐Allen在記者會上，向張家誠致送紀念狀，感謝對方支持，並透露近年香港大型歌唱比賽減少，焦點都轉移到內地歌唱比賽，但香港依然有不少熱愛音樂的年輕人追夢，希望加入樂壇成為歌手，有見及此，他籌辦今次比賽以選唱廣東歌為條件之一。雖然指定要唱廣東話歌，但意外有不少內地參賽者也對今次比賽非常重視，他們熱愛廣東歌，所以也勇於接受唱廣東歌都的挑戰。

來自上海的參賽者張雨蒙（19歲）。

其他參賽者：

+ 14 + 13 + 12

張家誠包攬創作大部份無綫的劇集主題曲，成為新一代音樂界寵兒，可說是近年崛起的音樂人，他慨嘆香港做音樂人不容易，坦言現在香港難專心只做創作人，他本身亦要兼顧做其他音樂製作才可夠生活。張家誠稱多年來創作了400多首歌，即使歌曲流行，但自己收版稅不多，記憶中容祖兒主唱他創作的《武則天》主題曲，收益算是好一點。