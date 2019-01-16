釗峰艷福無邊　孖12美少女拍MV：幸福感爆棚！

前組合CAllstar成員釗峰單飛後，今年正式以全名「梁釗峰」派台新歌《問題青年》。今次的MV導演6號安排逾十多位美少女與他通宵拍MV，釗峰坦言心情既興奮又緊張，但幸福感爆棚！

MV中12位少女穿著同色同款的服裝，「睡」在現場每個角落。釗峰努力喚醒她們不果，同時另有一位衣著有點相似但特別高的女子，在操控這些昏睡的少女，結局出人意表。釗峰說：「呢首歌係講兩代之間嘅矛盾，依家嘅年輕人好大嘅『無力感』，上一代嘅人成日都覺得下一代乜都不足、唔夠經驗……俾年輕人好多框框，令年輕人無所適從而產生好多問題青年，今次MV嘅少女就係用肢體動作去表達呢種無力感。」

12位美少女周圍訓...

「新歌《問題青年》令我幸福感一浪接一浪，首先呢首歌邀請到陳輝陽和林夕先生為我獻曲獻詞，連題材都係林夕構思，非常切合輝陽嘅旋律。而MV導演請嚟Rubber Band主音『6號』，佢從構思到落實拍攝，花咗好多心思先至得出呢個咁唯美嘅MV。」釗峰覺得自己屬於「上一代」還是「下一代」呢？他說：「我係『中代』！我身邊有唔少90、00後嘅朋友，大家相處好快有共同話題，亦有好多超過50、60歲嘅朋友同我兄弟相稱，我覺得自己跟任何年齡人士都可以溝通到。大家試諗一諗，有時覺得下一輩唔夠經驗、想法不切實際嘅時候，諗返自己成長過程如果被前輩咁樣揩評亦唔好受，大家都後生過、都有過呢份衝勁，不妨俾多啲呢一代嘅年輕人去發揮。（你點樣同上一代溝通？）我有時會去做義工，識得點樣同啲『老友記』混熟，其實最緊要用心去溝通，有時一個微笑就夠。」