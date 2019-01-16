【小女花不棄】胡歌師妹邢恩風頭勁過男主角　膚白貌美畫畫超叻

由林依晨、張彬彬主演的《小女花不棄》正在內地衛視頻道同網絡平台熱播，該劇改編自樁樁的同名小說，講述經商天賦異稟的流浪少女花不棄（林依晨飾）同行俠仗義的「蓮衣客」陳煜，由相遇、相識到相愛相助，在成長與抉擇間愛戀故事。

《小女花不棄》作為林依晨睽違4年的古裝劇，加上搭配內地90後演員張彬彬，未播之前已經備受期待，雖然兩人相差11歲，但扮演起情侶上來毫無違和感。除了兩位主角，格外引人注目的，還有在劇中扮演莫若菲的邢恩。

在原著中，莫若菲是比女人更美的男子，於是這一角索性找來邢恩女扮男裝出演，她身材高䠷，面帶女子的柔美又不失男子的俊俏，眉宇間英氣十足，又透出幾分秀氣之味，一出場即令觀眾眼前一亮，大呼「好帥氣呀」、「如此帥氣的女子」、「果然女人帥起來沒男人什麼事了」等，風頭甚至蓋過男主角張彬彬。

邢恩兼備女子的柔美同男子的英氣，在劇中女扮男裝的造型甚至可以以假亂真，令不少觀眾雌雄莫辨，對妹妹林依晨更是寵愛有加，深受觀眾喜愛。（微博圖片）

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邢恩本名邢雅晨，1990年出生，身高173cm，畢業於福建農林大學藝術學院動漫專業，在校時是女子籃球校隊成員，憑藉清秀乾淨的外表在網絡走紅，成為學校的風雲人物，被封為「中國最帥女生」。2015年，邢恩簽約唐人影視，成為胡歌、古力娜扎師妹。作為新人，邢恩參演的劇集並不多，戲份也不重，直到《小女花不棄》的播出，才正式走入觀眾視線，她在劇中扮演林依晨同父異母的哥哥，對妹妹寵愛有加，能文能武之餘，還有謀略，因此圈粉無數，人氣急升。

其實邢恩不是第一次反串，曾經在劇集《曖昧偵探》中也是女扮男裝，令她擔憂往後角色會有局限，希望日後可以有些轉變同突破。（網絡圖片）

邢恩私下的扮相比較中性，擁有一頭短髮的她帥氣又不失可愛，某些角度同女神張曦雯（Kelly）還有幾分相似，身材比例也不錯，兩條腿又白又長又直，粗幼均勻，令不少女生羨慕不已。此外，作為美術生的她畫畫也非常有一手，無論形態同色彩都把握得相當好，獲網友大讚「技能滿滿」。

由邢恩上載的全身相來看，她的身材比例不錯，雙腿又白又長又直，是不少女生的夢想。（微博圖片）

邢恩的畫作。（微博圖片）

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