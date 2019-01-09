《小女花不棄》有味對白笑爆嘴　林依晨：不要啊！少爺

林依晨與張彬彬主演的「小女花不棄」8日首播，雖然一口氣上架6集，但仍然讓戲迷意猶未盡，直呼想要快點看更新。而林依晨劇中飾演的「花不棄」活潑機靈，與張彬彬飾演的「世子」、也是俠客「蓮衣客」互動逗趣，一場林依晨「套路」張彬彬的戲碼，竟還使出「懷孕」大絕招，讓觀眾笑翻，也直讚這對「蓮花CP」相當有看頭。

林依晨「套路」張彬彬。（愛奇藝台灣站）

劇中林依晨有求於張彬彬，但對方不答應，林依晨竟當眾人面直指懷了張彬彬的孩子，讓對方傻眼；隨後回到屋內，張彬彬作勢要「撲倒」林依晨，又被林依晨「套路」，林依晨嬌嗔：「不要啊，少爺。」還一邊扭動身體。網友形容：「林依晨好搞笑好可愛，張彬彬又帥又霸氣，兩人莫名的有CP感！」

此外，張彬彬有多場英雄救美戲碼，讓粉絲直讚帥翻，他則在臉書上PO出劇情片段、自稱「男神」，虧林依晨：「確認過眼神，是認不出她男神的人！」林依晨對於播出則形容：「好不真實，一年前都還沒開拍呢...感謝成事的一切人、事、物，沒有所有因素的成就，今天怎能順利和大家見面？」

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