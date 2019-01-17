黃澤鋒52歲太太高齡陀B　51歲準備做老竇：2019願望成真

現年51歲前無綫藝人黃澤鋒與現年52歲的太太陳麗麗於2010年結婚，兩人一向都好喜歡小朋友，可是婚後一直未有好消息，而剛踏入2019年不久，兩人終於有喜訊要宣布喇！呢日黃澤鋒於他的facebook出post貼了一張BB粉紅色手套的相，並留言表示：「#1+1=3 #2019願望成真 #以欣喜之心迎接新生命的來臨 #一家三口 #樂也融融。」同大家開心share他同太太即將要迎來新生命，真係恭喜晒呀！

黃澤鋒同太太結婚9年一直好恩愛。(FB圖片)

佢哋就嚟做爹地媽咪喇！(FB圖片)

黃澤鋒並未有透露BB的性別，不過見他相中的手套是粉紅色，未知可會是女仔呢。其實兩人咁鍾意小朋友，仔女都絕對無所謂啦，最緊要BB健健康康。而他的太太屬於高齡產婦，兼且又是頭一胎，當然要萬事小心啦。據悉，BB的預產期在今年的7月，而黃澤鋒亦已經着手為做爹地媽咪作好準備，且要加倍努力工作搵奶粉錢了。

51歲嘅佢仲KEEP得好FIT㗎！(FB圖片)

問到兩人是否婚後至今9年來都有努力造人，他說：「我哋結婚時都已經40幾歲，一直都無避孕，有就係福氣，無就算，其實過咗咁多年都無諗住有㗎喇，亦無刻意去用咩方法嚟造人，所以知道時都好驚喜，既驚且憂，要好勤力去搵奶粉錢，大嘅唔食細嘅都要食吖嘛。大家有Job記得搵我，我咩job都接，搵得幾多得幾多。」他又謂兩人有做過身體檢查，都是健康正常可以生育的，只是多年來一直未有成功。

佢話同老婆都身體健康，生B無問題的。(FB圖片)

那麼今次是有甚麼懷孕的秘訣？黃澤鋒說：「我同太太都係教泰拳嘅，我仲要教埋游水同拍戲，兩個都真係好忙，佢教拳一星期教足7日，日日朝10晚11，可以話係年終無休，係農曆新年先會放幾日假，好辛苦，每日收工已經好攰，個人又會好stressful。到咗上年6月佢決定辭職休息一下，抖咗幾個月，之前太辛苦喇，休息呢段日子個人先可以好好放鬆，就係咁就中咗喇，所以休息同放鬆心情真係好重要。呢個係我哋同BB嘅緣份，亦係天賜嘅禮物嚟。」他笑言現在當正太太是女皇一樣服侍，太太沒有特別的護胎規則要遵守，但因為是高齡產婦故要聽從醫生吩咐盡量多臥床。

佢同老婆結婚9年至今一直非常恩愛。(FB圖片)

一齊睇下呢對準爸媽嘅相啦。

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