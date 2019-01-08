【武打星蹤】黃澤鋒：擂台上拳證要有團火

「我不年輕了，你看看現在晚上重播的《蓋世豪俠》，見到我和周星馳爭女仔，這套劇已是三十年前的事了。」的確，眼前的黃澤鋒數十年來在電視熒幕陪伴我們成長，《戀愛自由式》中的海明威、《溏心風暴》中的Eric等等，雖然只是配角，但不知不覺陪伴每位觀眾三十多年歲月，使大家對他感到熟悉而親切。 從前看報導，見到鎂光燈下的黃澤鋒數十年來都保持著一張年青的臉孔，直到這刻因訪問之緣，本人在我面前，近距離看到臉上的確逃不過歲月的遺痕。 「任何人都會老，老是一種福份，希望大家都會老。」黃澤鋒並無傷春悲秋，樂天安命的道出這句話。 黃澤鋒自少習游泳並曾代表香港出賽奪冠，後來著迷苦練洪拳和大聖劈掛，至今仍保持每天鍛鍊，使他五十多歲仍然保持著很好的體型，羨煞旁人，也讓他與我們《武備志》的讀者談談他的武術歷程。 撰文、攝影：賴家俊

黃澤鋒。(賴家俊 攝) 自離開大台後，黃澤鋒以自由身轉戰話劇及其他影視平台，更擔任游泳和泰拳教練、香港及國際泰拳拳證和裁判。黃澤鋒在游泳和武術圈都有不少成就，實有賴父親的引導，特別是武術，黃澤鋒早年多次被迫放下，卻冥冥中有一股力量，將他由其他範疇拉回去武術圈中。 在加入娛樂圈前，黃澤鋒是已成名的香港泳隊成員，曾代表香港出戰海外賽事。他幼承庭訓，自少已在泳隊出身的父親身上學習泳術和武術，但也是父親幫他二擇其一，當中實有運動員必須面對之苦衷。 「父親也是泳隊出身，所以五六歲時便教我游泳和武術，當時不知道自己學怎麼武術，後來考究應該是客家拳一種，是祖藉客家的父親把自幼在村內所學的拳術傳給我。由於練水和習武要的肌肉密度是互有衝突，所以爸爸最後為我選擇了游水，而停了練武。」 十八歲退役後，有習空手道的姐夫再一次帶黃澤鋒接觸武術。當時跟姐夫在全武聯學習空手道，也感覺空手道與他所學的中國武術有很大分別。 世事無奈，為口奔馳。大約也是這個時候黃澤鋒考入了藝員訓練班，每天馬不停蹄，忙碌不休的課業和實習，也再一次放下武術。

癡迷洪拳製器練功

事有鬥巧，物有故然。在戲行中黃澤鋒得遇影響他一生的師父，影響他往後走的路。

加入戲行後，黃澤鋒在拍打戲時發現經常受傷，體質不受打，雙手很易紅腫，於是知道是時候要再學武術。最先他學了一套崩步，是七星螳螂拳的入門招、後來跟了徐廣林師傅(前電視演員，現教授岑能詠春)學過詠春拳中一些散手、再後來認識了劉家輝師傅，便跟他拜師學習洪拳。

「學洪拳最先學一百二十式虎鶴雙形拳，這套拳相傳由黃飛鴻據虎拳和鶴拳改良所創，由他傳林世榮，再傳劉湛、劉家良父子，再傳劉家輝。洪拳我練了很長時間，單單虎鶴雙形也練了十年。當時我十分沉迷去練，這套拳令我身體日益強壯，氣力大了很多。後來同事偶然拍我膊頭，我無意間的發勁力他嚇一嚇，才知短橋發勁的力量不知不覺間練了出來。」

憶起少年狂熱癡迷，黃澤鋒笑言當年專誠訂製了由大至小三個藤環，用藤這種帶韌性的工具苦練橋手鎖手，將三個環越收越細，不斷去練那發勁。他一邊憶述這個道具，禁不住擺起動作，雙手開了架勢，模仿當年練習的情況。

南北武術特點與拍戲關係



學了洪拳一段日子，黃澤鋒有緣在內地拍戲認識了打泰拳的冼灝英師傅，知道他本身是學習大聖劈掛，亦深受冼師傅的身手功夫所吸引，所以跟從他學北派的大聖劈掛拳，並開始接觸泰拳。

洪拳是南方數一數二的拳術，南方拳講究借位發力，力從地起；北方人體質較強，地理環境與南方不同，用勁也多講究用腰發力。加上北方拳大開大合，就好像李連杰於電影《霍元甲》打類似北方拳術，打出來的招式很適合觀賞，所以很多武打演員會學北方拳術。洪拳虎鶴雙形要打十分鐘，大聖劈掛的拳一分多鐘便打完，兩種拳術各有美態 黃澤鋒

黃澤鋒比較了南北拳理和拍戲上的要求，自問自己兼及南北兩種武術，對他之後擔任武術指導和相關拍攝，畢生受用。

一旦接觸了泰拳，一如當年學其他武術，黃澤鋒一練十幾年，至今每天不輟。(賴家俊 攝)

一旦接觸了泰拳，一如當年學其他武術，黃澤鋒一練十幾年，至今每天不輟。由一個學國術到轉戰擂台搏擊運動的武者，他對國術與搏擊擂台關係有以下評價：「國術如果赤手空拳，打攻其不避，國術是很厲害；但若果上擂台，國術和擂台所需是另一種技術，硬要說用國術打擂台是不公平。」

而亦拜少年時習泳術所賜，游泳要求陸上模擬游泳、設定訓練計劃、學習平衡等技巧，黃澤鋒也移用於習武上，使學習過程更得心應手，現在擔任教練，更明白怎麼是融會貫通。他表示科技日新月異，各項運動訓練方法也已進步不少，不同運動技術只要有用應該引為己用，不應該固步自封。

拳賽裁判角色關鍵

黃澤鋒走入泰拳圈時，已年過而立之年，錯過了最佳出戰擂台的機會。他表示做人要知進退，根據年紀走適合的路，以另一崗位發揮所長推廣武術，於是擔任教練、出任拳證和裁判。

黃澤鋒表示要有適當的惡才能保護拳手安全。(照片由受訪者提供) 要出任泰拳拳證和裁判，先要考取教練牌，黃澤鋒叮囑有志入行的年青人，不要小看拳證的角色。 「首先你要保持體能，繼續練拳，要全場追著拳手。我初任拳證時曾中過『撩陰腿』，一些新拳手在糾纏時不懂留力，你一分開他很易中招，你萬一中招也要頂著支持全場，亦曾有拳證試過給打到流鼻血，也要頂著到回合完為止。拳證守則要求無論發生何事，都要完成賽事，控制節奏。其次，要懂得保護拳手安全，使賽事順利進行，例如拳手中拳，你要反應快不讓他撞到後腦，又要適時判斷介入叫停。遇到一些有鬥心的拳手，怎叫也不停，那一刻你要喝停他，所以要好專注和有團火，必要和適當的惡才能保護拳手安全。」



培育新人不遺餘力

黃澤鋒每投入一個專業，除了發揮自己所長貢獻業界外，亦積極培育新一代。

例如他在泰拳理事會擔任幹事推廣泰拳，在演藝圈亦不忘教授課程培育新人。近年他出任一所由某演藝人開辦的社企電影課程導師，教授學員電影動作技巧，讓學員學習根據上下靶不同崗位，怎樣打出一個好看的動作，又能保護自己不受傷。他表示自己一代人已五十歲，希望能為影圈培育多些人才，令香港影圈繼續發光發熱。

近日黃澤鋒有份出演由FOX公司推出，由黃秋生、謝君豪、惠英紅等主演的華語迷你劇《心冤》，這套改編自香港真實案例的警探懸疑劇亦於昨天上映。黃澤鋒表示FOX這套作品是以拍電影的預算和流程來拍攝電視劇，相信一定為本港觀眾帶來新穎的電視觀賞體驗，若果獲大家支持收視理想，可能有第二季等後續續集發展。