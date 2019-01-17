Rihanna控告爸爸利用自己名義騙財　入稟法院索賠近6億

美國天后Rihanna近年事業發展得順風順水，但甚少在鏡頭前提及家人，對於家事也很少談及，但日前她正式起訴父親，控訴對方侵權，擅用她已註冊的商標「Fenty」為自己的公司命名，還涉嫌以她的名義進行欺詐性的商業活動。

Rihanna近年跨足時尚界，副業經營得有聲有色。（IG圖片）

Rihanna 2012年以自己的姓氏「Fenty」為名創立品牌，包括服裝、化妝品和內衣，經營得有聲有色，話題性十足，每次推出新產品都掀起搶購熱潮。據知Rihanna已經向加州法院遞交文件，正式起訴親生父親Ronald Fenty盜用她所創立的品牌商標「Fenty」開公司，以及他與拍檔Moses Joktan Perkins所成立的娛樂公司Fenty Entertainment利用她的名義向外募集資金，並禁止該公司再以其名義招攬投資及使用「Fenty」的商標，向對方追討賠償7500萬美元（約5.8億港元）。

Rihanna正式起訴爸爸盜用她創立的品牌商標「Fenty」，並利用她的名義斂財。（網上圖片）

Ronald Fenty聲稱將會打造度假酒店，甚至與一間名為SBS的娛樂公司協商了一個開價超過1500萬美元（約1.17億港元）邀請Rihanna到拉丁美洲巡演的計畫，Ronald Fenty和拍檔Moses Joktan Perkins已簽訂合約，但實際與Rihanna毫無關係。Rihanna曾多次勸告父親停止再以她的名義騙財，但其父一再忽視。

據知Ronald Fenty利用Rihanna的名義招攬投資，但實際上與Rihanna完全無關。（IG圖片）

事實上，Rihanna與父親的關係一向不太好，過去Ronald Fenty吸毒成癮，而且經常酗酒。2008年Rihanna在北美舉行巡迴演唱會期間，他曾經因為醉酒鬧事，令父女關係一度惡化。有報道指她與富豪Hassan Jameel談戀愛時，曾一度傳出兩人戀情得不到她家人的祝福，她與父親甚至為此大吵，父女關係亦因此變得非常緊張。不過兩父女最後還是言歸於好，但因為多次被爸爸利用自己的名義斂財，令Rihanna非常失望。

Rihanna提出起訴，並索賠美金7500萬元（約5.8億港元）。（IG圖片）