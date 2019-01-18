【荷里活有個大老千】德州撲克偷雞王丹尼爾　靠嚇贏走5千萬美金

無綫熱播劇集《荷里活有個大老千》，顧名思義，是講述賭術出神入化的龍四(鄭則仕)，贏盡天下無敵手，但最終被誣陷入獄，下場悲慘而決定金盤洗手。其實世上賭術高手，又何止劇中龍四一人，現實中就有位德州撲克賭王Daniel Negreanu(丹尼爾．內格里諾)，最出名是用讀心術偷人雞，曾在0%贏面下反敗為勝，下文為大家帶來他的5大著名賭局，拆解他戰無不勝的原因。

《荷里活有個大老千》中秦沛飾演千門八將的龐峰，賭遍天下無敵手。（劇照）

丹尼爾天生對數字及機率特別敏感，16歲輟學後，開始進軍德州撲克界成為職業選手，於加拿大多倫多賭出名堂，信心爆棚的他，在21歲時到拉斯維加斯搵食，並參加了1996年的「世界撲克大賽」，面對如雲高手，丹尼爾輸光了他的賭本，才知天外有天，返回多倫多的故鄉後，隨即苦練賭術，學習打撲克的策略，終於在1998年贏得「世界撲克大賽」的冠軍金手鍊，之後在2003年、2004年、2008年及2013年也獲得第1名。

來自加拿大的丹尼爾是德州撲克高手，21歲已經出道，到拉斯維加斯搵食。（網上圖片）

丹尼爾最叻偷雞，多次在賭局中用一手爛牌反敗為勝。（網上圖片）

以下是丹尼爾的5大精彩牌局：

第1位：

+ 4 + 3 + 2

第2位：

+ 2

第3位：

+ 3 + 2

第4位：

+ 4 + 3 + 2

第5位：

+ 7 + 6 + 5

丹尼爾多次贏得「世界撲克大賽」的冠軍，贏得金手鍊榮譽。（網上圖片）

有看過丹尼爾進行賭局的觀眾，也會見到丹尼爾慣性地用右手托著頭，細心察看對手的眼神及小動作，估計對手手中的啤牌，而他自己的表情卻是永遠淡定，而他最出名是偷人雞，就算拿著一手爛牌，他也能憑著莫測高深的神情，將對手大走。他人生中最精彩的賭局，就曾經試過只得0%的贏面，卻勇敢加注嚇走對手而反敗為勝。現時他不但是撲克明星，還出書及寫Blog，擁有不少粉絲支持，名副其實天生我才必有用。