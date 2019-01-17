【荷里活有個大老千】千王堯建雲公海賭局失手　被砍斷雙腿三指

無綫劇《荷里活有個大老千》，講述鄭則仕飾演的龍四，是千術高手，賭遍天下無敵手，卻被人陷害入獄，連他賴以維生的手也打至皮開肉裂，龍四出獄後改邪歸正，戒賭兼且在片場工作。原來現實生活中，確實有一位千王之王堯建雲，一生人只輸過一次，卻被人斬斷雙腿及左手三隻手指，太太跟他離婚後帶同5歲女兒離去，他身有殘疾，家人離棄，終於浪子回頭，現時巡迴演出反千術表演，並跟人述說他的故事，勸人賭海回頭。

《荷里活有個大老千》中鄭則仕，因賭而一無所有，終於決定改邪歸正。（網上截圖）

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內地禁賭，但中央電視台卻邀請堯建雲表演，當眾將手中的啤牌變出不同點數及花色，這曾經是堯建雲賴以維生的千術，他不喜歡人說這是「魔術」，因為魔術失手，最多也是被人笑的尷尬，而他一次失手，就被人斬掉了雙腿及左手的三隻手指。節目名義上是「反賭」表演，堯建雲亦苦口婆心，勸賭徒回頭是岸，他更是一個活生生的例子，但觀眾總被他出神入化的手法迷倒。

鄭則仕被誣陷藏毒入獄，實情是他設天仙局時得罪富豪。（網上截圖）

劇中鄭則仕整以維生的手，亦被打至皮開肉裂。（網上截圖）

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堯建雲最叻變牌，數字及花色要乜有乜。（視覺中國）

眨眼間已變了牌，現時他以反千術表演為生。（視覺中國）

堯建雲的經歷，其實跟無綫劇《荷里活有個大老千》的鄭則仕很相似，自命賭壇高手，千王之王，卻是獵犬終須山上喪。堯建雲在1988年時在南昌搵食，有個綽號叫「蛤蟆頭」，專靠設下天仙局斂財，他利用美女及生意接觸富豪，再在賭桌上贏錢，幾日已可掃走百多萬，要用麻包袋盛載鈔票離去，他亦搖身一變成為上流人物，甚至出入有保鏢跟身，過了幾年奢華逍遙的生活，而且娶妻生女，人生進入高峰。

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至1995年，堯建雲在一次公海的賭局中，帶著100萬賭本上船，第1天就贏了60萬，第二天再賭時，突然有多名大漢衝入房間內，並指他出老千，一輪拳打腳踢，堯建雲更被棍子打暈了，當他醒來後，卻發現雙腿已被斬斷，左手的食、中、無名三指亦被砍掉。其後他太太決定跟他離婚，並帶著5歲女兒離去，堯建雲由天堂跌落地獄，他頓悟賭徒人生大錯特錯，將大部分家財轉贈前妻作贍養費，而他亦轉為巡迴表演千術「反賭」，並以自身經歷給賭徒借鑑，身有殘疾的他，人生下半場活得更有意義。

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