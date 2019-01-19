【驚濤佈局】露肉都講男女平等　馬修麥康納希新片挑戰正面全祼？

馬修麥康納希（Matthew McConaughey）與安妮夏菲維（Anne Hathaway）繼《星際啟示錄》（Interstellar）後再度攜手新片《驚濤佈局》（Serenity），彼此對手戲的尺度也大幅放寬。以往，安妮夏菲維就曾與積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）等男星演出過裸露床戲，然而隨着近年荷里活「男女平權」之聲高唱入雲，男星的裸露程度不再比女星保守，馬修在本片也獻出只比正面全裸差一點的大膽演出。日前，他和安妮夏菲維一起上節目宣傳，主持人猛問這個話題，讓他顯出難得怕醜的一面。

馬修麥康納希（Matthew McConaughey）與安妮夏菲維（Anne Hathawa）繼《星際啟示錄》（Interstellar）後再度攜手新片《驚濤佈局》（Serenity），二人有不少激情戲份（《驚濤佈局》劇照）

雖然在美國男星中，馬修向來以肌肉健碩著稱，過去在電影中不乏「清涼場面」，背面露股也不只一次，但於《驚》片裡他再創個人演藝生涯的尺度極限，他仍然會感到不好意思。針對主持人提到他在片中的裸露，他笑道：「我不知道對我們這部戲的票房來說，這樣做是好還是不好？」安妮夏菲維馬上接口：「信我，真的很好。」在場所有人都發出會心一笑。

在《驚》片中，馬修與安妮夏菲維扮演一對前夫妻，再次相逢免不了有些激情的接觸。被問到拍那場戲時是否有用替身，馬修妙答：「我們還有多少訪問時間？我可以講很『長』。」除了跟安妮夏菲維再度合作外，馬修還很開心《驚濤佈局》另一位重要女角由黛安蓮恩（Diane Lane）扮演，原來他年輕時一直視對方為女神，對她超仰慕，有機會共事當然開心到不得了。

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荷里活電影過去幾年裸露尺度緊縮，曾經引起媒體討論，認為既然網路、有線電視台都可以看到大尺度畫面，觀眾不見得一定要去戲院看，而片商為了爭取分級上的優勢，亦刻意降低情色的元素。不過，去年珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）在《紅雀行動》（Red Sparrow）全裸，基斯派恩（Chris Pine）在《不法國王》（Outlaw King）甚至露出「第三點」，奧斯卡強片《羅馬》（Roma）中也有男性正面全裸的鏡頭，裸露場面似乎又逐漸回歸，且更趨近「男女平等」，不再像過去常常都是女星的「犧牲」更為慘重。

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