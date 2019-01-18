【鎖命危機】孔曉振出奇招Hardsell自己驚慄新戲　觀眾Buy唔Buy？

演員上節目、接受專訪、參與映後座談，宣傳自己演出的作品是基本，不過卻沒有人像「韓劇女王」孔曉振突發奇想，竟然在「電視購物頻道」親自叫賣主演新片「鎖命危機」預售票，破天荒成為「韓星打片第一人」！

不僅如此，她還與同片女星金叡園一同到學校派咖啡、開起小型影友會，積極為電影宣傳開創嶄新道路。一系列超乎想像的宣傳奇招果然奏效，吸引將近160萬南韓民眾入場觀賞，收獲近128億韓圜（港幣約9000萬）票房，成為她從影至今最賣座的電影。尤其本片廣受南韓代表性導演及藝人好評，甚至驚嚇到讓許多觀眾產生不可預期的「後遺症」。女星孫淡妃驚嚇直呼：「睇完部戲之後，我驚到唔敢返屋企！」

孔曉振在《鎖命危機》中慘遭家暴，又被跟蹤狂釘上，令她經常疑神疑鬼（《鎖命危機》劇照）

孔曉振為了宣傳主演新片《鎖命危機》，不僅積極接受各大媒體採訪，日前更出奇招，親上電視購物頻道叫賣本片預售票。雖然之前已有過「吟遊詩人」曹允錫在購物頻道一邊叫賣新專輯，一邊奉送親手栽種的橘子；但像孔曉振這樣為電影別出心裁的宣傳方法，讓當下看電視的觀眾大吃一驚；即使節目是在晚間22:30播出，仍創下50萬收看人次紀錄。孔曉振對此表示：「近年，宣傳電影主要是上真人騷或綜藝節目，可是我覺得電影宣傳期非常短，所以決定用更接近觀眾、更有趣的方式去宣傳電影。」

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她又透露：「過去宣傳其他電影的時候，曾試過網上開Live，結果有人在直播區留言：『怎麼這麼會說話啊，真想即刻買返張戲飛！』這讓我想到獨家銷售之類的方式，就覺得應該試試看電視購物。其實，我之前跟嚴智苑拍《消失的女人》時就想這麼做，無奈當時頻道檔期太滿無法配合，但今次剛好跟我代言的電視購物頻道一拍即合，也就讓我照着主持人的劇本努力去做，覺得非常有趣。」這樣獨特的宣傳方式，也讓孔曉振破天荒成為「韓星打片第一人」！

不僅如此，積極宣傳《鎖命危機》的她，還被邀請參加電視台新聞節目，甚至參加智力競賽、路邊漫遊節目，更與同片女星金叡園親自前往誠信女子大學，親手給大學生派咖啡、辦見面會與學生互動。而孔曉振正是提出這些宣傳創意的人，她也自信表示：「如果有機會多跟大家宣傳電影，我什麼都可以做！」而她的努力也獲得回報，本片不僅榮登南韓新片票房冠軍，更吸引將近160萬民眾入場觀賞，收獲近128億韓圜（港幣約9000萬）票房，成為她從影至今最賣座的電影。

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