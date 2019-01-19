Victoria Beckham拍攝YouTube頻道新節目　望獲奧斯卡提名

碧咸嫂Victoria Beckham的個人品牌去年慶祝成立十周年，她還是四個仔女的媽媽，事業家庭都相當亮眼。身為女強人的她，最近在IG透露準備拍攝新頻道《In The Chair》第一集節目，正式宣布進軍YouTube界，做一名Youtuber！

Victoria Beckham的個人品牌去年踏入十周年，事業家庭兩得意的碧咸嫂最近更正式進軍YouTube界。（網上圖片）

碧咸嫂在IG上載一段短片，片中所見她穿着浴袍，頭上包着白色毛巾，她的妝髮及拍攝團隊都正忙着準備。據外國傳媒報道，她將會在節目中分享當年與老公碧咸的結婚細節，身為時尚達人的她，更會大方分享美妝、穿搭、造型方面的心得。對於將會在下個月舉行的奧斯卡頒獎禮，碧咸嫂都有自己的一番見解，提到她為何未有獲提名最佳女主角，她就表示：「我想他們只會考慮去年有拍電影的人，要不然我相信我會有提名。」她更說：「為什麼沒有一個類別是表彰人生成就的呢？我是一位太太、媽媽、商人、設計師、偶像。」

碧咸嫂在IG分享短片，透露正忙着拍攝第一集節目。（IG截圖）

其實碧咸嫂一向都有在網上分享美妝，但多數是與品牌合作，她與品牌Estee Lauder合作的美妝系列，短短兩分鐘就已經創下7萬點擊率。去年她在品牌店舖工作時，她與YouTube時尚美妝頻道總監Derek Blasberg就分享了將會開設屬於自己的YouTube頻道的消息，令一班粉絲非常期待。如今碧咸嫂終於開始拍攝，相信未來在YouTube會看到她活躍的身影！

碧咸嫂去年已經分享過將會開設屬於自己的YouTube頻道，令一班粉絲大感期待。（IG截圖）