碧咸細仔Cruz Beckham點讚辱華說唱歌手　網民鬧全家種族歧視

美國說唱歌手Lil Pump日前在IG發布了一段視頻，透露新歌的部分內容，但卻疑似在歌詞中用到歧視華人的字眼，他更做出眯眼動作，因而被指辱華，引起大批網友不滿。而碧咸（David Beckham）細仔Cruz都受到牽連，事關Cruz點讚了該段視頻。

美國Rapper Lil Pump在IG發布視頻，涉嫌辱華，碧咸細仔Cruz Beckham俾Like引發爭議。（IG圖片）

Lil Pump在新歌中唱到：「Smokin’ on dope, they call me Yao Ming cause my eye real low（抽着煙，他們叫我姚明因為我眼睛很小）。」還用雙手把眼角往上提，做出眯眼這個疑似歧視華人的動作，甚至還用了明顯的辱華字眼「Ching Chong（經常被英語使用者用來嘲笑漢語使用者和華裔說話）」，大批內地網民湧入他的IG留言怒罵，要求他道歉並下架。

Lil Pump做出代表歧視華人的眯眼動作，被內地網民鬧爆。（IG圖片）

碧咸13歲的細仔Cruz亦有點讚Lil Pump的貼文，「貝克漢姆兒子點讚」甚至上了微博熱搜，遭內地網民狠批辱華，網友紛紛留言「以後不要把這一家子人放進國門來撈錢好嗎」、「從大兒子開始，現在對這一家子都沒好感了」、「由此可見這家的家庭教育就是如此」、「種族歧視的一家」。

碧咸13歲兒子Cruz一向喜歡唱歌，遺傳了母親的音樂天份，更有傳他參加韓國選秀節目，有望出道。（IG圖片）

事件在微博引起內地網民熱議，更登上熱搜榜。（微博截圖）

Cruz的哥哥布魯克林（Brooklyn Beckham）之前在IG發布了兩張亞洲女性在意大利坐貢多拉船以及逛超市的照片，並留言「No place like Italy innit（不再像意大利了）」，也被質疑是在歧視華人，引發爭議，兩兄弟先後捲入歧視風波。

碧咸大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）之前曾發布兩張有亞洲女性的照片，留言被指歧視華人。（IG圖片）

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現年18歲的Lil Pump以《Gucci Gang》打開知名度，先是因為槍枝、無牌駕駛、盜用車牌頻頻登上版面，多次被逮捕入獄，也曾被送到少年拘留所。