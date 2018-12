碧咸細仔Cruz Beckham點讚辱華說唱歌手　網民鬧全家種族歧視

美國說唱歌手Lil Pump日前在IG發布了一段視頻,透露新歌的部分內容,但卻疑似在歌詞中用到歧視華人的字眼,他更做出眯眼動作,因而被指辱華,引起大批網友不滿。而碧咸(David Beckham)細仔Cruz都受到牽連,事關Cruz點讚了該段視頻。

美國Rapper Lil Pump在IG發布視頻,涉嫌辱華,碧咸細仔Cruz Beckham俾Like引發爭議。(IG圖片)

Lil Pump在新歌中唱到:「Smokin’ on dope, they call me Yao Ming cause my eye real low(抽着煙,他們叫我姚明因為我眼睛很小)。」還用雙手把眼角往上提,做出眯眼這個疑似歧視華人的動作,甚至還用了明顯的辱華字眼「Ching Chong(經常被英語使用者用來嘲笑漢語使用者和華裔說話)」,大批內地網民湧入他的IG留言怒罵,要求他道歉並下架。

Lil Pump做出代表歧視華人的眯眼動作,被內地網民鬧爆。(IG圖片)

碧咸13歲的細仔Cruz亦有點讚Lil Pump的貼文,「貝克漢姆兒子點讚」甚至上了微博熱搜,遭內地網民狠批辱華,網友紛紛留言「以後不要把這一家子人放進國門來撈錢好嗎」、「從大兒子開始,現在對這一家子都沒好感了」、「由此可見這家的家庭教育就是如此」、「種族歧視的一家」。

碧咸13歲兒子Cruz一向喜歡唱歌,遺傳了母親的音樂天份,更有傳他參加韓國選秀節目,有望出道。(IG圖片)

事件在微博引起內地網民熱議,更登上熱搜榜。(微博截圖)

Cruz的哥哥布魯克林(Brooklyn Beckham)之前在IG發布了兩張亞洲女性在意大利坐貢多拉船以及逛超市的照片,並留言「No place like Italy innit(不再像意大利了)」,也被質疑是在歧視華人,引發爭議,兩兄弟先後捲入歧視風波。

碧咸大仔布魯克林(Brooklyn Beckham)之前曾發布兩張有亞洲女性的照片,留言被指歧視華人。(IG圖片)

現年18歲的Lil Pump以《Gucci Gang》打開知名度,先是因為槍枝、無牌駕駛、盜用車牌頻頻登上版面,多次被逮捕入獄,也曾被送到少年拘留所。