【10YearChallenge】Gin Lee曾被否定實力　為圓歌手夢自創機會

你有沒有一些曾經想追求的夢想，因為遇上障礙，或者因為沒有人支持，而想過放棄？Gin Lee （李幸倪）的夢想是成為一名歌手，追夢的過程一點都不容易，她經歷一次又一次地失敗，在信心崩潰的邊緣，她沒有選擇放棄，最後她排除萬難，成為一名實力備受肯定的女歌手。

Gin Lee 的 10 years challenge，她從10年前開始追夢，今天成為一名實力派歌手。（IG截圖）

近來興起「10 Year challenge」，令Gin Lee回想起，10年前剛開始追夢的自己，「10年前我寫了錄了一些歌，然後去找唱片公司幫我發行」，但她一次又一次地被拒諸門外，更被當地著名音樂人否定唱功，最想不到的是，就連身邊的好朋友都勸她放棄做歌手：「你實際啲啦，唔好發呢啲夢」，雖然10年過去，Gin Lee對這幕印象依然很深刻，「我估不到我好朋友會這樣說。當時我就只可以苦笑。」當時年紀小的Gin Lee，一度質疑自己的能力，和自己追夢的決定是否正確。

但後來她想通：「我的成功或失敗由我自己去證明。」

成功從來都不是從天而降。（視覺中國）

面對一次又一次的失敗，面對旁人的不支持，Gin Lee選擇竭盡所能去達成自己的目標：成為一個有影響力的歌手。既然別人不給予機會，就自己創造機會。她不停寫歌，也會親自填詞，找來一班音樂朋友自己去錄製，再把自己的作品寄去不同地方唱片公司，甚至有朋友把作品幫忙把作品帶到去台灣的唱片公司等等，最終就在馬來西亞推出了這一張碟，出碟後亦試過爭取大大小小的表演機會。夢想不去實踐，只能是夢，Gin Lee不停裝備自己的實力和經驗，一步一步地向歌手之路進發。

初隻身來港出道的Gin Lee。（視覺中國）

Gin Lee後來有機會與香港唱片公司簽約，因為當時她已經在馬來西亞出道了一年，但當地中文歌的市場不大，所以她必須要往外闖，讓更多人知道她的音樂，「到香港發展並不是一個簡單決定，始終要放下馬來西亞的家人和事業，去到一個全新的地方由零開始。如果我要成功，一定要離開comfort zone。」

要離鄉別井，去一個陌生的地方發展事業，需要很大的勇氣。（視覺中國）

初來香港狂睇電視學講廣東話

離鄉別井，飄洋過海來到香港，在適應新環境的過程中遇上很多沖擊，對於文化上的差異會有點難適應，最後她發現成功之路要靠自己去找出來，任何一個人都不能為你決定。「試過好無助，無一個可信的人，但一直同自己講很堅強很堅強，一直撐下去，不知不覺間便逐漸適應了。」而當時Gin Lee其實連一句廣東話都不會說，卻在短期內迫自己學成，「我最主要是看電視學廣東話的，看足一整日，由新聞到電視劇，電視劇就學到日常用語，而新聞就能學到正確的讀音。唔使工作的時候就是這樣子日日學的。另外經常性都會聽收音機亦都會買一些粵語速成教材去學的。而初時我未太熟悉廣東話嘅時候已經要錄廣東歌，我就會逐個字去查字典，查正確的讀音，就這樣一個一個生字累積來的。」記得在Gin Lee初出道的時候，訪問過她，當時真的一點也看不出她是一個廣東初學者，完全想像不到她究竟下了多少苦功。

Gin Lee 去年登上華人眼中最殿堂級的場館－－紅館開個人演唱會，吐氣揚眉。（視覺中國）

如今Gin Lee的實力備受肯定，去年更登上紅館舉行個人演唱會，家人從大馬來港見證她這重要的一頁。別人以為她走的是青雲路，卻不知背後要有多堅持、多堅強，才能成就自己的夢想，但追夢就是需要一股勇往直前的傻勁，Gin Lee說：「就算最後是失敗我也心服口服」。Gin Lee的中文名字「幸倪」的意思是「幸運的人兒」，大概她幸運的是，擁有那不服輸、不怕苦的性格吧！

其實Gin Lee來自小康的音樂家庭，父親是樂隊團長兼鼓手，母親是秀場女歌手。（IG圖片）