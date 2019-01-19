泰國女星Pat Napapa身世坎坷　家庭關係複雜遭父母離棄

最近看韓劇《皇后的品格》，劇情非常狗血，但想不到在現實中，泰國一位女星Pat Napapa的身世，卻比戲劇還要誇張，堪稱「連編劇都不敢寫的劇本」，卻發生在她身上。

泰國女星Pat Napapa 外表精緻，卻有一個坎坷身世。（IG圖片 ）

擁有巴基斯坦血統的Pat Napapa樣貌精緻，12歲和媽媽逛街時還被星探看中而進入娛樂圈，是當地三台的一線女演員，曾演出過《奉命之愛》、《都市異鄉人》、《兒媳也有尊嚴》等劇集。

Pat真的好美，點擊圖片：

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比悲傷更悲傷的故事

雖然Pat事業一帆風順，但背上卻有一個很重的家庭擔子。媽媽有腦退化症，連呼吸和吃東西都有困難，生活起居必須要有人照顧；姐姐先天殘疾，生活無法自理，連話也說不了；爸爸因為腸癌去世，家裡有兩個需要照顧的重症病人，家庭的重擔都落在她的身上。每個月需要幾十萬泰銖醫療費、護理費，Pat將所有的收入都花在家人身上，但她從沒有怨言，而且一直盡心照顧家人。

Pat 為照顧家人，每月負擔高昂的醫療費、護理費，但她從沒有怨言。（IG圖片）

Pat的媽媽和姐姐。（IG圖片）

丈夫販毒被捕 Pat帶女兒探監

Pat後來遇上一位當地著名的賽車手Benz，二人交往不久Pat就懷孕了，她和Benz更在2016年底舉行婚禮，夫妻共同經營一家汽車美容店。Pat以為找到一個可以依靠的人，她的人生從此迎來幸福，可是沒過多久，Benz就捲進了一場「跨國販毒洗錢案」被捕，資產被凍結，她也被控與丈夫聯合洗黑錢錢罪名，但經查證與她無關，最後付了50萬泰銖（約12.3萬港元）保釋金後無罪釋放。當時Pat正懷著第二胎。到丈夫被定罪坐監，她還帶著幾個月大的兒子去探監。

以為Pat 苦盡甘來，與愛人Benz結婚生子，對方婚後卻被揭涉洗黑被捕入獄。（IG圖片）

孩子剛出生，丈夫就被關進監獄，Pat不只獨力照顧兩個兒子，更經常帶著孩子回家照顧姐姐和母親。

Pat 獨力照顧兩個兒子，還有病母和姐姐。（IG圖片）

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還沒完呢，Pat早前上泰國電視，自曝坎坷身世秘密。原來她一直照顧的病母其實是她的嫲嫲，而她叫了20多年的「哥哥」其實是自己的父親。當年父親將剛出生的她，交給了爺爺嫲嫲撫養，為了保護Pat，他們以父母的身份來撫養她。而父親後來也有了自己新的家庭，她從未見過自己的親生母親。節目播出之後，她終於與親生母親聯絡上，但已有自己新家庭的母親拒絕與她見面，稱「暫時還不方便」。

Pat早前上電視節目，披露悲傷身世。（網上圖片）

雖然在Pat身上發生了許多不幸的事，但她一直都是笑臉迎人，努力工作賺錢，撫養孩子和照顧姑姐和媽媽。

無論遇上什麼事，Pat 總是笑著面對，不知道她自己吞下了多少辛酸？（IG圖片 ）

現在她經常帶著兒子工作，做一個堅強的媽媽：

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