鄧月平恨拍校園劇竟因為　「我想做一次沈佳宜！」

鄧月平（Larine）今日（20日）現身慈善活動，原來女神平日也有定期做義工的習慣，簡直愛心爆棚。Larine透露：「我噚日先啱啱拍完一個同幫人有關嘅節目，同公公婆婆一齊做百家被，仲幫佢地改衫。」平日即使工作繁忙，Larine都會用其他途徑參與慈善她說：「如果唔得閒，唔一定話要特登去參加啲慈善跑呀籌款，可以係生活上日行一善，例如路過買支旗，又或者平時發揮多啲正能量畀身邊人，我覺得善應該係由心而發。」

Larine原來擅長縫紉，昨天便身體力行和公公婆婆一起縫制百家被。(陳順禎攝)

Larine近期在大螢幕上曝光率甚高，繼去年年尾的《起底組》後，又迎來即將上映的《三夫》，不知道Larine最恨拍甚麼類型的電影？「我個演員清單上面有三樣野，就係鬼片、青春校園同古裝！（唔驚鬼？) 其實女仔大膽極都會驚，但我係未試過嘅野都會想試。想拍古裝係因為覺得可以喺古裝對白度學到好多嘢。」Larine想拍青春校園劇的理由更十分搞笑：「我諗每個人心目中都有個沈佳宜，我都想試做一次沈佳宜！」

Larine來年想嘗試鬼片，校園青春劇和古裝，更開到聲話想過一次「沈佳宜」癮！(陳順禎攝)

Larine剛渡過21歲生日不久，有甚麼生日願望想在新一年達成呢？「其實人越大就真係無咩特別願望，只要簡單、開心、快樂就可以喇。」大家可以效法下Larine去參加慈善活動，輕鬆實現這個願望！