南柱赫率先拍片與香港粉絲打招呼　見面會擊掌合照樣樣齊

早前就宣布「南朋友」南柱赫將於下月24日，來到香港舉行粉絲見面會《2019 NAM JOO HYUK FANMEETING <Current> in HONGKONG》。南柱赫事隔3年半再在港舉行見面會，相信大家都非常期待。而他亦率先拍片與香港粉絲打招呼，約定大家下月見面。

影片中的南柱赫穿上灰色衛衣，男友力大爆發。他講到：「終於有好消息帶給大家！就是…」由於南柱赫一直都非常期待舉辦粉絲見面會，所以十分希望在下月24日，與粉絲一同度過愉快的時間。適逢新年將至，南柱赫順道祝粉絲新年快樂外，亦祝每人都能有幸福的新一年，約定粉絲下月見面。

距離南柱赫訪港仍有一個月，他率先拍片與粉絲打招呼問好。（影片截圖）

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而官方也預告南柱赫為了香港粉絲，特別準備了多個粉絲福利。全場粉絲每人都能夠獲得官方演出海報外，更有機會參加抽獎，獲得偶像精心準備的簽名海報和團體合照福利，名額分別為100及200位。購買$1280票價的粉絲，更有機會與南柱赫進行一對一的擊掌時間，實行超近距離接觸。機會難逢，粉絲當然不能錯過，有關參加抽獎詳情可查詢主辦單位Facebook專頁。

南柱赫香港見面會福利多到滿瀉，粉絲一定入場支持！

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「南朋友」南柱赫同香港粉絲打招呼！