南柱赫放靚相總結2018年佳績　下月來港舉行粉絲見面會

2019年剛剛開始，相信大家都有總結過去一年的成績，以及迎接新一年的來臨。韓國男神南柱赫也不例外，他首次參演的電影《安市城》去年正式上映，錄得超過500萬入場人次，而且南柱赫還憑《安市城》勇奪青龍電影獎、韓國電影評論家協會獎和The Seoul Awards最佳男新人獎，肯定南柱赫的表現，所以他早前在微博表示：「心動和喜悅，還有淚水... Bye，二十五（歲）」為2018年劃上完美句號。

南柱赫去年勇奪三個男新人獎，可算是大豐收。（視覺中國）

南柱赫在微博向2018年說再見，同時又向大家分享9張靚相。（網上截圖）

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至於2019年，南柱赫將會聯同韓志玟參演JTBC新劇《耀眼》，是他在2017年《河伯的新娘2017》之後，相隔兩年再拍新劇。此外，南柱赫將於2月24日在香港九龍灣國際展貿中心Rotunda 3舉行「2019 NAM JOO HYUK FANMEETING <Current> IN HONG KONG」，門票將於明日（11日）早上十時公開發售。南柱赫有近一年時間未有來港，所以今次粉絲見面會相信會吸引不少粉絲撲飛。

南柱赫將於下個月舉行香港粉絲見面會。

睇下2018年南柱赫嘅生活照