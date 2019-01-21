TWICE師妹團ITZY正式出道　高顏值門面成員曾與BTS柾國有對手戲

由TWICE於2015年出道，到其後快速站穩陣腳開始，所屬公司JYP娛樂已多次傳出推新女團的消息。可是粉絲眼見Somi全昭彌及IZ*ONE李彩演（李彩燕）等多名練習生相繼離開公司，新女團計劃似乎一度被閣置。今年新女團ITZY終正式出道，5位成員都可說是討論度十足。

ITZY由5位成員組成，包括曾參加選秀節目《MIXNINE》的人氣練習生申柳真RyuJin、最近出演另一選秀節目《THE FAN》的黃藝智YeJi、參加過《K-pop Star 3》及從《SIXTEEN》落選過的李彩鈴ChaeRyeong、曾在師兄Stray Kids選秀短暫露面的申俞娜YuNa和首次公開的練習生崔智秀LiA。由於前3位已是有知名度的練習生，加上李彩鈴與IZ*ONE李彩演是親姐妹，早已預計會成為出道成員之一，所以網民反而更好奇YuNa和LiA，更對兩位展開「人肉搜尋」。

有網民指ITZY發音與日文「第一」相似，猜測組合可能會更集中在日本活動。（影片截圖）

YuNa曾與申柳真一同參與BTS防彈少年團LOVE YOURSELF Highlight Reel 「起承轉結」影片，更與柾國做過對手戲。（網上圖片）

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YuNa年紀最細 身高達1.7米

網民翻出擔任門面的「忙內成員」（年紀最小）YuNa，今年只有16歲可是身高已達170厘米。除了外貌被說與宇宙少女門面Bona相似外，原本她齊曾與申柳真一同出演BTS防彈少年團LOVE YOURSELF Highlight Reel 「起承轉結」影片。而當時YuNa更是與人氣成員柾國做對手戲，令粉絲非常羨慕！而相對身份較神秘的LiA，則被稱為Red Velvet Irene和BLACKPINK Jisoo的混合體。網友找出LiA原本是SM娛樂的練習生，可是遭到父母反對因而退社。其後憑實力考進首爾公演藝術高中後，成為JYP娛樂練習生並將擔任ITZY的主唱。

LiA曾遭家人反對做歌手，不過最後成功以ITZY一員出道。（影片截圖）

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