【KBS歌謠大祝祭】JYP Nation大曬冷　Jackson王嘉爾打側手翻出場

《KBS歌謠大祝祭2018》昨天（28日）於韓國首爾舉行，除了SM娛樂「SMTOWN」準備的特別舞台外，JYP娛樂「JYP Nation」的舞台也是備受期待。JYP娛樂更是大曬冷，GOT7、TWICE、DAY6和Stray Kids全部出動，向公司的前輩們致敬。

昨天JYP Nation的表演分成4個部分：「All Time」、「J（Jackpot）」、「Y（Youth）」、「P（Precision）」，並由TWICE實力主唱志效打頭陣，唱出前輩朴志胤的名曲《成人禮》。期後一首首經典的JYP歌曲如Wonder Girls《Nobody》和2PM《Again & Again》等，都有重新以抒情歌的方式演繹。到了「J」部分時，各組合的Rapper如TWICE彩瑛和GOT7 BamBam等，就為觀眾帶來充滿Hip-Hop風格的饒舌表演。而各隊中多位主領舞如TWICE Momo和GOT7有謙等，就主導著「Y」舞台，最後Jackson王嘉爾打住側手翻出場，並帥氣地完成表演。

Jackson王嘉爾雖然只以側手翻出場，不過都已經型爆全場！（影片截圖）

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來到「P」舞台，則帶來TWICE與師弟Stray Kids的合作表演，兩隊都各自派出5位成員大跳雙人舞。雖然沒有性感貼身舞的部分，可是依然動感十足！最後JYP Nation則全員大曬冷，合體一同唱出老闆朴軫永於1994年推出的名曲《Don't leave me》，場面非常墟冚。其中站在舞台正中位置的GOT7 JB，對比站在台邊的隊友珍榮，跳得尤其落力！傳說中每位JYP練習生出道前，都要練習老闆朴軫永的歌曲，難怪昨晚每位台上的藝人都非常熟悉舞步，表現得非常從容。

最後大曬冷唱出老闆朴軫永的歌曲，可見舞台上企滿JYP娛樂的藝人。（影片截圖）